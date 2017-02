Roban la camiseta de Brady después del Super Bowl

Uno de los artículos que los jugadores de la NFL tienden a guardar tras ganar un Super Bowl es su camiseta. En el caso de Tom Brady, quien ganó su quinto campeonato el domingo en la noche, no la tiene. Tras celebrar la monumental victoria ante los Falcons de Atlanta, Brady nunca encontró su jersey, que posiblemente fue robada.

“La puse en mi bulto y cuando regresé, ya no estaba. Es desafortunado, porque es un buen artículo de memorabilia. Si aparece en eBay pronto, me dejan saber, para encontrarla”, indicó Brady en su conferencia de prensa en la mañana de hoy.

Lo mismo le pasó a Brady luego de ganar el Super Bowl hace dos años, cuando los Patriots de Nueva Inglaterra venció a los Seahawks de Seattle, 28-24. La camiseta desaparecida es la jersey de visitante blanca de los Patriots con el número 12.

Los Patriots ganaron el Super Bowl LI sobre los Falcons, 34-28, en tiempo extra, tras estar en desventaja de 28-3 en el tercer parcial.

Hey can someone give Tom Brady his jersey back? #SB51 (via @danhanzus) pic.twitter.com/cv99qUW4XY

— NFL (@NFL) February 6, 2017