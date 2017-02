Papa Francisco desea que el Super Bowl sea símbolo de paz

IT: I grandi eventi sportivi come il Super Bowl sono altamente simbolici dimostrando che è possibile costruire una cultura di incontro e un mondo di pace. Prendere parte ad attività sportive ci fa andare oltre la nostra visione personale della vita – e in modo sano – ci fa imparare il significato del sacrificio, crescere nel rispetto e fedeltà alle regole. Possa il Super Bowl di quest’anno essere un segno di pace, amicizia e solidarietà per il mondo. Grazie! EN: Great sporting events like today’s Super Bowl are highly symbolic, showing that it is possible to build a culture of encounter and a world of peace. By participating in sport, we are able to go beyond our own self-interest – and in a healthy way – we learn to sacrifice, to grow in fidelity and respect the rules. May this year’s Super Bowl be a sign of peace, friendship and solidarity for the world. Thank you! #superbowl

