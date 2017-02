Los comerciales del Super Bowl

La creatividad, magia y emoción estuvieron presente nuevamente en los anuncios comerciales del Super Bowl. Decenas de marcas publicitarias pautaron sus anuncios en la celebración de la edición 51 de este importante evento deportivo.

Nada menos que 110 millones de dólares se han gastado las compañías para poder anunciar sus productos en el evento deportivo más importante del año en Estados Unidos.

Especial ha sido el que ha presentado Budweiser que emitió el anuncio con la historia de su co-fundador inmigrante, que ya se ganó una gran atención nacional antes que hoy saliese el anuncio en la cadena FOX que trasmite el partido, que será visto por más de 110 millones de espectadores en Estados Unidos.

El anuncio narra la historia del viaje de Adolphus Busch en la década de 1850 de Alemania a los Estados Unidos, donde los vecinos le dicen que debe “volver a casa” y que no “parece ser de aquí”.

El spot de 60 segundos fue lanzado la semana pasada, pocos días después de la orden del presidente republicano Donald Trump de prohibir temporalmente a los refugiados y a casi todos los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, ingresar a territorio estadounidense.

Aunque el anuncio, de acuerdo a Anheuser-Busch, no fue realizado con ningún fin político, se comenzó a trabajar en mayo cuando todavía no se conocía al nuevo presidente estadounidense, el mismo ha llegado en el momento de mayor polémica con el asunto del siempre escabroso asunto de la inmigración.

Ahora, el propio vicepresidente de Budweiser, Richard Marques, reconoció que sería “tonto” pensar que el entorno político actual no está alimentando la atención del anuncio.

Marques añadió que Budweiser como una marca de cerveza es de principio a su realidad comercial completamente bipartidista y dio su apoyo a los candidatos presidenciales que se presentaron por parte de los demócratas y republicanos.

Mientras que la marca de automóviles alemana, Audi, presentó una historia con un mensaje claro: La sucursal en America se compromete con la igualdad de sueldos en el trabajo entre sexos.

El fabricante Lumber (materiales de construcción). Presentó un polémico anuncio para el Super Bowl de Houston, se trata de una madre hispanohablante y su hija cruzando ríos.

Este fue un anuncio que según el realizador, el presidente Trump, rechazó emitir el anuncio completo, pero fue emitido durante el descanso con imágenes que han sido definidas como “muy controvertidas para la televisión”.

A pesar de darse una versión cortada, en la que no se ve un muro parecido al que Trump prometió levantar en la frontera con México.

De nuevo, los aguacates de México también estuvieron presentes en los anuncios del Super Bowl y en el mismo aparece una de las palabras más usadas por Donald Trump en los últimos meses: México.

En el mismo se ve una sociedad secreta, en el que la duda es, ¿comerán millones de estadounidenses guacamole con aguacates mexicanos en el descanso del partido?.

Al margen de cual vaya a ser el resultado final del partido, la emisión de los comerciales en el descanso, antes y después de la brillante actuación en la cantante Lady Gaga, volvieron a ser la gran atracción.

Marcas como Budweiser, Skittles, Snickers, Bush, Bud Light, Nintendo, KFC, T-Mobile y Coca Cola, no pudieron faltar.

Las pautas comerciales en el Super Bowl tuvieron un costo de $5 millones por 30 segundos. Disfruta aquí de algunos de los comerciales:

Skittles

2. Snickers

3. Bush

4. Nintendo

6. T Mobile

8. KFC

There can be only one…at a time…and this is that time…well, Sunday will be that time. Time isn’t the issue here. Stop worrying about time. pic.twitter.com/QI4g6PvFvm — KFC (@kfc) 31 de enero de 2017

9. Tiffany & Co



10. Mc Donalds