Boxeadores que se recuperaron de accidentes o dolencias para superarse

El boxeador puetorriqueño no es el primer púgil en regresar de un accidente o enfermedad que lo dejó fuera por mucho tiempo. De hecho, existe un número de boxeadores que tuvieron éxito después de adversidades que podrían haberles terminado su carrera. Aquí, Metro presenta a algunos púgiles que superaron dolencias graves para alcanzar gran éxito.

Daniel Jacobs, cáncer medular

Su historia es una que cautiva a las audiencias cuando el peso mediano pelea. En 2011, fue diagnosticado con un cáncer raro medular. Los efectos eran devastadores. Quedó parcialmente paralizado y se entendió que no boxearía más. Pero el determinado jacobs se enfocó y decidió que quería volver a pelear. Contra todos los pronósticos, Jacobs se recuperó es regresó después de 19 meses inactivo en 2011. Con récord de 32-1 con 29 nocauts, Jacobs, de 30 años, es uno de los mejores pesos medianos del mundo y buscará afirmar eso cuando enfrente a Gennady “GGG” Golovkin en marzo.

Vinnie Paz, accidente de auto

El caso del boxeador italiano-americano es el más famoso de un boxeador recuperarse de un accidente grave para regresar a pelear y tener éxito. En 1991, Vinnie Pazienza sufrió un accidente de auto que resultó en una fractura del cuello y lesiones en la columna vertebral. Los médicos le dijeron que no caminaría más y debió ponerse una corona para mantener su cabeza derecha. Paz desobedeció las órdenes de los médicos y se mantuvo en entrenamientos para poder caminar y eventualmente pelear de nuevo. En 1992, regresó al cuadrilátero y eventualmente ganó título mundial otra vez. Se retiró con récord de 50-10 con 30 nocauts. Su recuperación inspiró la película Bleed For This, en la que el actor Miles Teller interpretó a Paz.

Tommy Morrison, VIH

El excampeón de peso completo se retiró inmediatamente del boxeo luego de dar positivo a VIH en 1996. Morrison, quien fue conocido por salir en la película Rocky V, estuvo 12 años fuera del boxeo por su enfermedad. Regresó en 2007 y ganó las dos peleas en las que participó en su regreso. Twrminó con marca de 48-3-1 con 42 nocauts. Morrison falleció en 2013.

Mickey Ward, agresión por policía

Años antes de su épica trilogía contra Arturo Gatti, Mickey Ward tuvo que superar varios obstáculos para llegar a ser un peleador de nombre. Uno de esos fue recuperarse de una mano fracturada que sufrió a manos de un policía en 1987. Durante una trifulca en medio del arresto de su medio hermano, Dickey Ecklund, Ward entró a defenderlo y fue arrestado por intervenir. En medio de la resistencia de ser arrestado, un policía golpeó la mano con una macana.