Iván Rodríguez da su tiempo a los niños y a sus fanáticos en P.R.

La gira de Iván Rodríguez continúa. En esta ocasión se trató de darse la vuelta por un parque en Caguas donde aproximadamente 120 niños y niñas de las ligas juveniles de Puerto Rico esperaban compartir con el recién escogido al Salón de la Fama del Béisbol.

“Hace falta. Las academias de aquí hacen buen trabajo. Hay mucho talento en nuestros niños. Creo que debemos desarrollarlos por toda la isla y hacer y mejorar. Eso fue algo que hablé con el gobernador y le encantó esa idea”, comentó Rodríguez en unos breves momentos después de tomarse fotos con los niños.

Las clínicas fueron dirigidas por miembros de la Puerto Rico Baseball Academy and High School (PRBAHS) y su director Edwin Rodríguez. La actividad, que fue en el complejo deportivo de Caguas, fue parte de una serie de actividades tipo celebración que Rodríguez asistiría tras ser nombrado al Salón de la Fama. Para el exreceptor, el calor de la gente es aparente.

“Es tremendo. El apoyo que me han dado ha sido inmenso. Los jugadores jóvenes me han felicitado. En la Cámara estuvo Juan González, Tony Pérez, José Vidro y me siento contento que me apoyen. Somos de una isla pequeña donde han salido jugadores buenos. Ver que nos apoyemos es excelente”, indicó Rodríguez a Metro.

Desde que llegó a la isla, han llovido las felicitaciones de los fanáticos de todo tipo de modos: en persona, por mensajes de texto, por redes sociales, etc. Es algo que ha llenado a Pudge con alegría y lo sintió durante toda su carrera y en la pasada semana.

“Estoy muy agradecido por el apoyo. Hay muchas personas que es impresionante por toda mi carrera. Siempre estuvieron ahí. Esto que recibo del HOF es para Puerto Rico porque ellos se lo merecen y para mí, los fanáticos también son dignos del Salón de la Fama”, sostuvo Rodríguez.

Durante la actividad, que duró poco más de una hora, Rodríguez se tomó fotos con los niños, firmó tarjetas y pelotas y tuvo tiempo para ofrecer un mensaje de motivación a los niños. “Para todos ustedes niños de seis, siete u ocho años, sus padres son los mejores fanáticos que pueden tener. Están en ellos para ayudarlos a que sean buenas personas en el mañana. No hay mejor consejo que puedan tener que el de mamá y papá”, indicó Rodríguez en su mensaje hacia los niños.

Le retiran el 7 a Iván en Caguas

Con los duros sonidos e impresionantes visuales de fuegos artificiales y la constante algarabía de una casa llena en el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas, los Criollos celebraron un homenaje de retiro del número siete. Además de celebrar su entrada al Salón de la Fama, la ceremonia fue una celebración de sus comienzos en el béisbol profesional.

“Siempre que vengo acá es especial. Fue con quien más años jugué en Puerto Rico. Es como si fuera mi casa”, dijo Rodríguez sobre estar presente en la actividad.

Pudge no pudo evitar recordar sus tiempos con los Criollos, donde jugaba después de culminar la campaña de MLB. Esos tiempos representaron sus días de formación como pelotero profesional.

“Aprendí de disciplina y mantenerme en condición. La liga de Puerto Rico es muy competitiva. Era un béisbol muy bueno en mis tiempos. Nunca he sido fanático de alejarme mucho. Llegar a jugar aquí después de 120 juegos en las Grandes Ligas no fue fácil, pero me ayudó mucho”, recordó el exreceptor.

El expelotero boricua fue muy claro sobre sus emociones durante la ceremonia de retiro de número. Su número siete fue inmortalizado en la historia de la franquicia de los Criollos y fue recibido calurosamente por los aproximadamente 9,000 fieles en el parque.

“Solamente estar ahí en esa ceremonia es un momento bonito. Es el parque en donde comenzó mi carrera profesional. Es más especial volver después de la noticia de entrar a Cooperstown y volver a este parque, donde trabajé por mucho tiempo”, afirmó Rodríguez.