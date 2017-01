Revelan varios detalles de la muerte de Ventura

Autoridades en República Dominicana dieron a conocer varios detalles adicionales sobre el accidente vial que le costó la vida al lanzador de los Reales de Kansas City Yordano Ventura.

Según la policía, Ventura guiaba en una neblina espesa. Como resultado, Ventura perdió el control de su vehículo y se viró. Indicaron que iba en exceso de velocidad y al virarse el vehículo, su cuerpo fue lanzado del auto.

Según el diario The Kansas City Star, no se halló alcohol en la escena. Sin embargo una prueba de toxicología no estará disponible hasta tres semanas después.

A sus 25 años, Ventura había jugado tres temporadas con los Reales de Kansas City y tuvo marca de 38-31 y con eficiencia de 3.89. Ayudó a los Reales a ganar la Serie Mundial en 2015, cuando vencieron a los Mets.