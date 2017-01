Figuras de MLB reaccionan a la muerte de Yordano Ventura

Jugadores y figuras del béisbol de Grandes Ligas acudieron a las redes sociales para expresar su lamento ante la trágica muerte del lanzador de los Reales de Kansas City Yordano Ventura y de Andy Marté en eventos separados. Ambos perdieron la vida en accidentes de auto en República Dominicana. Muchos de los jugadores expresaron sus condolecias por sus cuentas de Twitter.

Simply tragic news. Thoughts and prayers go out for Yordano's and Marte's families, Royals fans, and the entire baseball community. — Noah Syndergaard (@Noahsyndergaard) January 22, 2017

So sad to hear the news about Yordano Ventura and Andy Marte, RIP and our prayers to their families. — Edgar Martinez (@11EdgarMartinez) January 22, 2017

Such a sad day around the baseball community….. I will forever miss the battles we use to have! May you RIP my friend 😔🙏🏻 #GoneTooSoon pic.twitter.com/DbVR0YcaIm — J.D. Martinez (@JDMartinez14) January 22, 2017

A very sad day in baseball. My condolences to both of the families! #ripventura #ripmarte — Bryce Harper (@Bharper3407) January 22, 2017

Mis condolencias a las familias Marte y Ventura. — Johnny Cueto (@JohnnyCueto) January 22, 2017

El béisbol dominicano esta de luto. Hemos perdido dos grandes seres humanos en un solo dia. Mi… https://t.co/aUUGs0ETq9 — Nelson Cruz (@ncboomstick23) January 22, 2017

Sad day for baseball family we lost 2 good players … my prayers go out to the family of Andy Marte and Yordano Ventura …#RIP pic.twitter.com/8BS0zN4qqr — Sir Didi Gregorius (@DidiG18) January 22, 2017