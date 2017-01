Amanda Serrano triunfa contra la mexicana Yazmín Rivas

La boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano resultó ganadora por decisión unánime contra la mexicana Yazmín Rivas en su categoría de 122 libras.

Los jueces anotaron 97-93, 98-92 99-91 para la cinco veces ganadora en cuatro divisiones.

Serrano defendió su título mundial (31-1-1, 23 KOs) siendo la primera pelea de boxeo femenino mundial.

.@SerranoSisters vs @RusitaRivas will be 1st female world title fight on national US 📺 in a decade & expected to be an all-out war 👊🏽🇵🇷🇲🇽 pic.twitter.com/kIxr9ZQ7HD

