Sniper busca entrar a conversación de mejores boxeadores de P.R.

El boxeador José “Sniper” Pedraza está listo para una batalla. Así se declaró el campeón de las 135 libras de la IBF a unos días de la tercera defensa de su título. A pesar de estar inactivo por ocho meses, el único campeón boricua en el presente hizo el trabajo necesario para enfrentar a Gervonta Davis este próximo sábado, 14 de enero en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

“Me siento muy bien. Estoy bien preparado. Fue un campamento largo, ya que no he peleado desde abril. Entrenamos para pelear contra Flanagan, pero no se dio y ahora nos toca a Davis. Fue un entrenamiento que me ayudó física, mental y espiritualmente; fue completo. El equipo de trabajo hizo su tarea de buscar toda la información de Davis. Fue un trabajo excelente”, dijo Pedraza a Metro.

Davis, de 22 años, es un peleador de poder. Tiene récord de 16-0 con 15 nocáuts y pega bien con ambas manos. Pedraza, con marca de 22-0 con 12 nocáuts, es más un boxeador y utilizará sus destrezas e inteligencia para contener el poder de su oponente.

“Yo me preparé para neutralizar su recta y el uppercut, que son su fuerte. Practiqué con boxeadores rápidos y fuerte. Si neutralizamos eso, no hará mucho. Hicimos guanteo con gente alta y bajita que simularon el estilo de él”, comentó el campeón boricua.

Pedraza, de 27 años, pelea en una división de mucho talento. Las 130 libras tiene una lista amplia de contendientes sólidos como Vasyl Lomachenko, Orlando Salido, Román “Rocky” Martínez y Francisco Vargas entre otros. Pedraza se siente contento de pertener a esa lista de talento.

“Las 130 libras ha sido una división de mucha competencia. Tuvo campeones que subieron de 126 libras como Lomachencko. También tiene boxeadores como Francisco Vargas que deja sus cantos en el ring. Los campeones son excelentes y de calidad”, indicó Pedraza.

A pesar de ser campeón en la división de las 130, Pedraza no anticipa quedarse ahí por mucho. El boricua piensa que tiene más que buscar en las 135, donde hay más talento en espera.

“Subiré a las 135 libras después de esta pelea y ahí tenemos mucha competencia. Mikey García subió allí recientemente. Flanagan y Robert Easter son campeones que se encuentran allí. Queríamos unificar en 130 y no pudo ser posible, pero lo haremos en 135”, sostuvo el púgil.

Pedraza es uno de muchos talentos jóvenes boricuas que vienen en ascenso. Boxeadores como Félix Verdejo, Alberto Machado, Emmanuel “Manny” Rodríguez, Ángel “Tito” Acosta y otros forman parte de un grupo puertorriqueño de futuros campeones.

“Con los prospectos que tiene Puerto Rico, habrán más campeones. Se encuentra Alberto machado, Tito Acosta, Manny Rodríguez y a Félix Verdejo lo veremos pronto como campeón mundial. En un futuro cercano, Verdejo tendrá esa oportunidad. Hay mucho talento puertorriqueño que los fanáticos quizás no conocen”.

El título mundial de Pedraza es casi anónimo, ya que no acapara la atención de las masas en Puerto Rico. A pesar de ser campeón, no está en las conversaciones que típicamente comeinzan con Miguel Cotto o Félix Verdejo. El punto de vista de Pedraza es dejar que su actuación en el cuadrilátero sea la razón por la que es conocido.

“Esto es asunto de promoción. Ahora mismo es que estoy empezando a ser más promovido. Todo llega en su momento. Muchos boxeadores tienen la facilidad de estar en todos los medios y ser más visto. He hecho todo por mi cuenta. Ahora nosotros seremos más reconocidos. La verdadera promoción la hace uno dentro del ring. Lo poco que he hecho ha dejado saber quién soy”, indicó Pedraza.