Cotto asegura está listo para trabajar en su regreso

Miguel Cotto se encuentra en Puerto Rico, días después de hacer oficial su combate del próximo 25 de febrero en Frisco, Texas. Tras estar cerca de un año y medio de pelear, Cotto comenzará su entrenamiento poco antes de la pelea.

“Estamos muy bien. La preparación comienza el próximo 9 de febrero. Acomodamos todo lo que tenemos que acomodar para llevarnos a Los Ángeles y desde ahí comenzaremos”, comentó Cotto a Metro.

Kirkland, quien tiene marca de 32-2 con 28 nocauts presenta el reto de un pegador poderoso a Cotto. Kirkland trabajará con su entrenadora Ann Wolfe, con quien tiene 32-0 y trae el potencial de una guerra con el boricua campeón de cuatro divisiones.

“Es un boxeador fuerte, que viene a presionar y a hacer su trabajo. Pero sé y confío en el trabajo y en la estrategia que Freddie tendrá para esta pelea”, indicó Cotto.

El cagüeño no ve reales ventajas de que ambos lleven mucho tiempo inactivo. Cotto no pelea desde noviembre de 2015 y Krikland no ha visto acción desde mayo de 2015.

“No sé si es por o contra el tiempo que lleva fuera. Sí sé que el trabajo estará ahí y estará preparado”, dijo Cotto. “Es parte de la carrera. Disfruté el tiempo libre que tuve. Se lo dediqué a mi familia. Ahora regresamos y es a trabajar”, agregó sobre sus 15 meses inactivos.

La compañía de Cotto, Miguel Cotto Promotions, anunció una alianza con Universal Promotions y DirecTV para organizar y celebrar una cartelera mensual. La idea es exponer a los mejores talentos jóvenes del país y crear oportunidades para los prospectos boricuas.

“Estoy muy agradecido de este junte. Nos sentimos muy contentos de anunciar nuestros eventos para la nueva temporada junto a DirecTV”, expresó Cotto en una breve declaración en la conferencia de prensa.

El primer evento será el próximo 21 de enero en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. El combate estelar será entre Félix “La Sombra” Caraballo y Ricardo “Richy” Rodríguez por el título FEDELATIN de la AMB.

A pesar de estar enfocado en su propia carrera, Cotto hace lo que pueda en cuanto al apoyo de la compañía que lleva su nombre, mientras le cede las operaciones de la misma al vicepresidente Bryan Pérez y otros.

“Cuando tengo la oportunidad y puedo estar presente, lo hago. El trabajo es más bien de Bryan y de Héctor Soto. Yo trato de aportar en lo más que pueda”, concluyó.