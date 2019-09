Boricua Amanda Serrano se vuelve a coronar en las 126 libras

¡Es un fenómeno! La púgil boricua Amanda Serrano le quitó el invicto a la norteamericana Heather Hardy (22-1, 4 KOs) esta noche, al propinarle una salsita en un combate lleno de emociones que tuvo lugar en el Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York.

Serrano (37-1-1, 27 KOs), quien ha repartido pasta y queso como campeona mundial en siete divisiones distintas, logró coronarse una vez más en las 126 libras, esta vez por decisión unánime (98-91, 98-91, 98-92), agenciándose así su noveno cinturón mundial.

Amanda Serrano (37-1-1) UD-10 over a tough as nails Heather Hardy (22-1) to win the battle of Brooklyn & the WBC & WBO featherweight titles. Official scores 98-91 x2 & 98-92 #HaneyAbdullaev #DAZN pic.twitter.com/Bpmt0NwOAo

— Tim – Boxeo Boxen бокс 拳闘 Boksing มวย Boks 拳击 (@Hock1717) September 14, 2019