Opinión de Orlando Aponte: Mirando hacia el Futuro

En los momentos en los que vivimos, nuestro país necesita una manera diferente de atender los problemas que afectan la economía y la sociedad. Es por esto, que la pasada semana radiqué el PC 610, a los fines de eliminar el impuesto al inventario. Esta legislación busca aumentar los productos en inventarios de cada comercio, para prevenir así, la escasez de productos en Puerto Rico en caso de otro evento atmosférico o que impida la entrada de mercancía a la Isla. Más aun, cuando la economía puertorriqueña depende un 90% de las importaciones, por lo que necesitamos facilitarles a los comerciantes la oportunidad de adquirir mayor inventario para disminuir los costos de los productos y permitir mayor variedad de productos. Esto, permitiría un alivio en los gastos de los comerciantes y una reducción a los ciudadanos que consumen dichos productos.

No obstante, conocemos el impacto que podría tener la eliminación de este impuesto en los municipios, ya que el dinero recaudado por este impuesto va dirigido a los mismos. Los municipios han sido los más afectados con los recortes fiscales en el gobierno de Puerto Rico. Sin importar la situación, siempre han atendido su responsabilidad y la del estado para brindarle los servicios a cada ciudadano. Pero, no podemos dejar de mirar hacia el futuro y atemperarnos a los tiempos. Necesitamos brindarle mayores ingresos a los municipios para su operación y para obras permanentes. Es por esto, que debemos mirar hacia la tecnología y a los cambios en la economía. Un estudio realizado por la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME), informó que hubo un aumento de 43% en las personas que realizan compras por internet. De igual forma, durante la pandemia, los ciudadanos se movilizaron a realizar compras y pedidos por aplicaciones móviles, permitiéndole quedarse en sus casas. Estos servicios tecnológicos y compras por internet tienen impuestos establecidos, por lo cual, se propone que cada centavo de los impuestos antes mencionados vaya a parar a las arcas municipales. De esta manera garantizamos mayores ingresos a los municipios y mayor oportunidad a los comercios para reducir sus gastos. Vamos a abrir los espacios y foros para el debate de las medidas que puedan contribuir a continuar brindando más y mejores servicios por parte del gobierno, pero que no afecte a la empresa privada y a la economía en general. Es tiempo de comenzar aprobar medidas para eliminar impuestos desde la legislatura.