Opinión de Alex Delgado: ¿Qué les pasa en Puerto Rico?

Lo que está ocurriendo en la isla, en cuanto a comportamiento, con algunos turistas no es algo nuevo, aunque sí pudiera serlo para muchos. Lo único novedoso es que está pasando en nuestra tierra pero es algo que ocurre en otras jurisdicciones de la nación, y aclaro que no estoy justificando dicho comportamiento. En días pasados vimos videos de Miami, con un desorden mayor.

Hace unos meses se destacaba las cabalgatas boricuas que se estaban dando en la Florida Central, como las que vemos, en chinchorreos. También vimos puertorriqueños, como salvajes, corriendo por esas vías sus “four tracks”, entre otras cosas. Pues como estamos nosotros con los turistas norteamericanos, hay otras jurisdicciones que están o han estado más o menos igual con el comportamiento de algunos puertorriqueños, sorprendidos de alguna manera. En todos lugares ocurren cosas extraordinarias como estas. La diferencia es que allá hay consecuencias, en la inmensa mayoría de las ocasiones. 150 arrestaron hace unos días en la Florida, de una, por situaciones como las que estamos viendo en la isla.

¿Qué les pasa a los turistas en PR? Creo que tiene que ver con que no hay consecuencias. El pasado lunes la periodista Margarita Aponte (JPD) pudo presenciar cuando unos agentes del orden público, desde la patrulla, le ordenaron a unos turistas que caminaban tranquilamente por El Condado, que se pusieran las mascarillas. “You have to wear your mask”, se escucha decir por el sistema de la patrulla. Los turistas siguen como si nada y los agentes siguieron de igual forma… como si nada. Aponte se acerca a los agentes para preguntarles y su respuesta fue que no tenían comentarios.

Otra cosa que me ha llamado la atención es las corridas de scooters por el expreso. Las primeras fueron hace más de un mes. ¿Cómo turistas que llegan un mes más tarde se les ocurre hacer lo mismo, en el mismo lugar? Quizás ven esos videos en la redes, se percatan que no hay consecuencias y repiten la temeraria “hazaña”.

Este comportamiento viene dándose hace meses, pero ha incrementado en las pasadas semanas. ¿Porqué? No hay consecuencias.

El pasado lunes el Comisionado de la Policía, Antonio López, junto al Secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, dijeron que harían lo mismo que se ha dicho en el pasado que harán y que no hemos visto: destacar más policías. Ayer miércoles pasé por el área de El Condado y noté muy poca presencia de la uniformada. Ahora, pueden meter todos los policías que deseen, pero si no van a hacer algo, ¿de qué sirve?

Yo sé que ambos quieren resolver este y otros problemas. Sé que hay un compromiso de su parte con la seguridad y con el pueblo, pero hay algo que también sé que jamás van a admitir: con lo que tienen de recursos, de presupuesto, no pueden hacer mucho. Lo políticamente correcto es decir que siempre hace falta mayores recursos pero que con lo que tienen pueden manejarlo. Eso no es cierto, en mi opinión. La falta de policías y las consecuencias de esto las vemos a diario. Como a mí no me pueden dar fuete, ni me pueden despedir por decirlo, lo digo por ellos y por todos los policías: con lo que tienen pueden hacer muy poco y no son magos. Asígnele a la Policía un presupuesto sin pesetear para incrementar la fuerza con mejores salarios, patrullas, armas, cuarteles, adiestramientos y tecnología, entre otras cosas.

Finalmente, dos aspectos que debemos tomar en consideración para saber con los que estamos bregando, y que creo que valida mi argumento de que la falta de consecuencias es un atractivo para este comportamiento. Hace unos días la Federal Aviation Administration advirtió que ha habido un aumento de pasajeros violentos que protagonizan incidentes en aviones y/o aeropuertos, por lo que emitieron órdenes más estrictas para manejar a estos mozalbetes. Describen como “inquietante” el aumento. De otra parte, miren lo que escribe Ramón Rivera en sus redes, sobre su experiencia en un vuelo hacia Puerto Rico el martes pasado: “En el avión ayer cuando venía a mi isla y venían turista y comentaban que venían a P.R a vacilar porque aquí no hay ley ni orden que la isla esta para eso” (sic). Con lo que estamos viendo, estoy convencido que eso es lo que piensan. ¿Qué les pasa en PR? Ahí tiene parte de la respuesta.