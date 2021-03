Opinión de Julio Rivera Saniel: Vuelve el perro arrepentido

No sé a usted, pero a mi la renuncia de Mara Pérez a la dirección de la Autoridad para el Transporte Marítimo me parece solo un deja vu. Una movida para eliminar la distracción momentánea y la excesiva atención que el Gobierno recibe a poco tiempo de su llegada al poder. Porque las calamidades con el transporte marítimo no son nuevas, de hecho, el designado a sustituir interinamente a Perez lo tiene más que claro. El lunes, mientras lo entrevistaba en mi programa mañanero en Radio Isla lo dejó claro: La salida de Mara Pérez no es la solución a los problemas. De hecho, en un ejercicio de honestidad intelectual, el designado no se adjudicó como propios los planes que se implementan para atender el asunto de manera inmediata, sino que explicó que continuará con los planes dejados por la exfuncionaria. Y es que Pérez era el menor de los problemas de esa agencia. Su salida dejará a los viequenses y culebrenses exactamente en el mismo lugar en donde han estado durante décadas.Todo lo hemos visto antes. Uno tras otro, todos los directores de ATM han enfrentado la furia de los hijos de las islas municipio porque uno tras otro ha fallado en solucionarlos. Y así, como una puerta giratoria, se protesta, sale uno y entra el otro. Todos salen pero los problemas se quedan como esa presencia permanente que enerva. Salió Mara y llegó Miguel. Antes también salieron Ibsen Santiago, Melvin Cruz y Juan Maldonado. Poco cambió. Antes también se activó la Guardia Nacional y se habló de privatizar o no privatizar; de construir o no construir puentes. De paros y manifestaciones. Pero al final, antes y hoy, no se ha presentado una solución específica al problema de transporte hacia la islas municipio. Lo único que parece claro lo adelantó la propia Pérez: aunque el Gobierno central (el de ahora igual que los de antes) aseguran ante el público que lo que ocurre con Vieques y Culebra es inaceptable, los recortes presupuestarios siguen siendo parte de la política pública. Según explicara Pérez, ATM no tiene el presupuesto que se requiere para operar adecuadamente. En concreto, arrastra $20 millones de déficit. La Junta de Control Fiscal, que ha permanecido calladita en medio del eterno juego de sillas musicales en la Autoridad, no ha querido aprobar el dinero suficiente para garantizar la dignidad de los hermanos de las islas municipio. Como ejemplo, el nuevo director interino dejó claro que la Junta sólo autorizó el dinero para garantizar combustible para las lanchas solo por tres meses. Tres. Tampoco autorizó las partidas para comprar las embarcaciones que garantizarían un servicio de excelencia, y mucho menos el dinero para su mantenimiento.

Así que, en definitiva, para que el discurso de "dignidad" para los viequenses y culebrenses sea consistente con los hechos, el Gobierno no solo debe remover al director de turno sino darle a que se sienta en esa silla el dinero necesario para garantizar una operación de primera. Cualquier otra cosa será jugar solo para las gradas. Solo que en esta ocasión el público ya ha visto demasiados partidos y esta vez no quiere terminar en cero.