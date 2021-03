Opinión de Alex Delgado: Rosselló debe explicar

El pasado lunes el programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce) publicó una información sobre dos pagos de $90,000.00 emitidos por parte de la campaña de Ricardo Rosselló a una, hasta ahora, misteriosa corporación dedicada, aparentemente, a realizar relaciones públicas.

La corporación en cuestión es DR Consulting Corp, que se incorporó en el Departamento de Estado en mayo de 2019 y en julio del mismo año, dos meses más tarde, recibió dos pagos de $80,000.00 (pero que realmente son $100,000.00 cada uno antes de un descuento). Días antes y previos los pagos del comité de Rosselló, reportados en la Oficina del Contralor Electoral, no superaban los $10,000.00 por lo que esos picotazos de $90,000.00 resaltan.

Dicho pagos se emitieron días posteriores a los que el productor Sixto Díaz Colón, según una acusación federal, solicitó unos pagos a allegados a Rosselló para presuntamente “ayudarlo” de una forma u otra con el escandaloso verano del ‘19. Aunque el indictment contra Díaz Colón indica que el pago de una extorsión no se dió, tampoco me sorprendería que, según corra la investigación, trascienda más adelante información adicional que pueda apuntar a lo contrario. Aquí se han logrado convicciones que luego han tenido que revertir cuando surge nueva información, por lo que digan un documento de la Chardón no está escrito en piedra.

Volviendo al tema de la corporación, 24 horas más tarde de que trascendiera la información, nadie, incluyendo al propio Rosselló, miembros de su pasada campaña o de la propia DR Consulting han salido a explicar. Rosselló solo salió en Facebook a decir que lo difamaban y que los pagos de los dos $90,000.00 estaban registrados, que no fueron para pagar alguna extorsión. Es obvio que estaban registrados porque de ahí se obtuvo la información. Esa expresión de para qué no se usó el dinero lo ubica, supongo yo, en conocimiento del detalle para qué sí se usaron los chavitos. Gobernador Rosselló: ¿porqué no aprovechó para explicar el detalle en ese post qué se pagó, qué cubrió los pagos, qué servicios específicos le brindaron a su campaña por esas sumas de dinero en esas dos semanas o meses? Pudo haber sido transparente con una explicación detallada, pero por alguna razón entendió que no fue prudente, o conveniente, explicar.

La periodista Liam Rodríguez llegó al lugar donde supuestamente está la corporación, según su incorporadora, Mayra González Morales. En primer lugar, lo que hay allí es una parada de guaguas y una residencia rural. Los que estaban en la residencia indicaron que no saben de la corporación ni de la incorporadora. La periodista se topó en el área con un hermano de González Morales, quien luego de identificarse, indicó que desconoce de la corporación, que su hermana vivía en la residencia de su madre (en esa zona), pero que hace 8 años se mudó. El programa intentó, en un sinnúmero de ocasiones, de comunicarse al número de teléfono que aparece en el registro, pero nunca contestaron.

Son muchas preguntas que puede contestar y explicar el propio Rosselló, la Sra. González Morales o alguna otra persona que haya trabajado las finanzas de la campaña de Rosselló para el 2020, sin embargo, en un período de más de 36 horas de discusión sobre el tema, en todos los medios y/o plataformas, todos han optado por el silencio, lo que a su vez, mantiene cierto nivel de nubosidad sobre lo que rodea todo esto.

Antes de solicitar disculpas, que aún no veo porqué darlas por cuestionar haciendo preguntas, o de amenazar con insinuaciones de demandas, primero asegúrense que el 100% de los movimientos realizados son “a prueba” de cualquier señalamiento, y segundo siéntense con periodistas y expliquen con toda la evidencia, de manera convincente, qué ocurrió. Y si van a enviar emisarios a defenderlos, por favor, que sean personas serias, de credibilidad, y no groupies buscando 15 segundos de fama, que cuando uno los escucha, lo que hace es rascarse la cabeza y preguntarse: “¡Ñó! ¿Ta’ to’ bien en la azotea?”.

El gobernador Ricardo Rosselló puede entender e intentar hacerle creer a usted que sus manejos de finanzas electorales estuvieron aceitadas. Sin embargo, la propia Oficina del Contralor Electoral reveló que entre multas, penalidades, restitución y pago a suplidores que detectó el organismo gubernamental, el monto que ha tenido que pagar la campaña de Rosselló asciende a cerca de 1.2 millones de dólares. Ese ese aspecto, la campaña, más que aceitada, parecía correr con aceite barato o alterado.