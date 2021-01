Opinión de Alex Delgado: De los Maldo a Sixto George

Poco antes de los eventos del verano del 2019, Raúl “Raulie” Maldonado, hijo del ex Secretario de Hacienda, ex Secretario de la Gobernación y ex principal Oficial Financiero del gobierno de Ricardo Rosselló, Raúl Maldonado, se convirtió en un “rockstar” para miles cuando hizo una publicación contra el entonces gobernador Ricardo Rosselló en la que lo acusaba de corrupto y en la que hacía unas denuncias.

Aunque luego de la revelación del chat se convirtió para miles en un héroe, otros miles no olvidaban que su debut en la cosa mediática fue por un escándalo de contratos millonarios. Veamos una cronología de cosas que han ocurrido y trascendido, según reseñas periodísticas.

El 15 de diciembre del 2016 Ricardo Rosselló anuncia el nombramiento de Maldonado para dirigir Hacienda. Allí estaba el dueño de la compañía Virtus, quien posó junto a los Maldonado para una foto, según una investigación de la periodista Damaris Suárez hace dos años.

El 26 de junio del 2017 “Raulie” comenzó a contratar Administración Rosselló alcanzando más de medio millón de dólares en año y medio más o menos.

El 7 de julio de 2017, bajo la secretaría de Raúl Maldonado, Virtus logra el primer contrato con Hacienda por cerca de 1 millón de dólares.

Seis meses más tarde Virtus contrata al hijo del secretario Maldonado para otros proyectos. Para enero del 2019 los contratos de Virtus con el gobierno ascendían hasta 5.8 millones aproximadamente. En ese período Maldonado padre fue Secretario de Hacienda, de la Gobernación y Principal Oficial Financiero.

El 29 de enero del 2019 explota la controversia de los contratos de “Raulie”, directa o indirectamente, con el gobierno del cuál su padre era un poderoso ejecutivo.

Tres días después de explotar esa controversia, el 1 de febrero de 2019, según una acusación federal revelada ayer contra el productor Sixto Díaz Colón, conocido como “Sixto George”, “Raulie” contacta al productor. Dos días más tarde, el 3 de febrero, “Raulie” acude a la residencia de “Sixto George”.

¿Qué le habló “Raulie” a “Sixto George”? Que tenía una carpeta con extractos de un chat que podía incriminar al gobernador Rosselló. ¿Porqué “Raulie” tenía la necesidad de comunicarse con “Sixto George”? ¿Por qué quería decirle que tenía información que “incriminaba” a Rosselló? ¿Qué pretendía que “Sixto George” hiciera con la información? ¿Qué la publicara y que el pueblo se enterara? Entonces, ¿porque “Sixto George” no la publicó en ese momento, si era la petición?

Más de cuatro meses después, de un lado a otro, se comentaba que los federales podían estar investigando a Maldonado padre, quien al día de hoy no ha sido acusado de nada.

El 20 de junio del 2019 “Sixto George” se comunica con el entonces Secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira, para exigir que pararan lo que entendía eran “ataques” contra Raúl Maldonado porque “Raulie” entendía que era Maceira y la administración los que estaban detrás de dichos “ataques” y que el hijo del aún Secretario de Hacienda tenía evidencia que podía “joder” a Rosselló y la administración. ¿De dónde nació tanta preocupación de “Sixto George” por Raúl Maldonado?

Aunque ayer en la mañana se interpretó en algunos análisis que la acusación era porque funcionarios de gobierno intentaban que “Raulie” no publicara el contenido del chat ofreciéndole dinero, luego trascendió que fueron los funcionarios de gobierno las víctimas de una alegada extorsión por parte del acusado, que demandaba dinero por el silencio de “Raulie”.

¿Qué le dijo Sixto George a Anthony Maceira en una reunión que sostuvieron luego de publicarse gran parte del chat, según la acusación?

Que “Raulie” tenía más información dañina contra Rosselló, el propio Maceira y que no había sido publicada.

Que “Raulie” “quemaría a Puerto Rico” revelando más del chat, a menos que le dieran (a “Raulie”) $300,000.00.

Que debían restablecerle (a Sixto George) contratos que el gobierno le canceló al salir Raúl Maldonado y pagarle para, a su vez pagar a personas que están en los medios, para que defendieran públicamente a Ricardo Rosselló.

La pregunta que queda: ¿fue Sixto George, de ser cierto lo que contiene la acusación, un lobo solitario? ¿Hablaba a nombre de otras personas sin que éstas supieran? Ambas cosas pueden ser ciertas. El tiempo dirá.