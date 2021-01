Opinión de la representante Sol Higgins: El Desfase En Las Fases de Vacunación

El pasado mes de diciembre, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) le sugirió al Gobierno de Puerto Rico revisar su itinerario de inmunización para incluir a adultos mayores de 65 años o más, que viven en asilos o centro para adultos mayores, en la Fase 1-B, del itinerario de vacunación sometido por el Departamento de Salud. Este itinerario contemplaba la vacunación de los trabajadores de la salud y los centros de cuido prolongado en su primera fase (1-A).

La nueva Fase 1-B contendría, además de los mencionados adultos mayores, los trabajadores de primera línea como bomberos, policías, maestros, emergencias médicas, manejo de emergencias, corrección, transportistas, empleados postales, entre otros. Finalmente, en la Fase 1-C se vacunarían las personas con enfermedades crónicas, confinados, empleados y estudiantes universitarios, y trabajadores de otros servicios esenciales incluyendo restaurantes. El resto de la población podría vacunarse en la Fase 2.

Tenemos que dejar claro que este itinerario no es un mero documento ‘proforma’ para cumplir con el CDC. Los trabajadores de la salud, incluidos en la Fase 1-A, aún hacen largas filas para adquirir la vacuna, algunos intentándolo hasta en tres ocasiones. Fuera del área metro, el panorama es uno desalentador. Los ciudadanos no tienen información clara de cuándo pueden vacunarse y los teléfonos que ofrece el Departamento de Salud no son contestados. En adición a esto, el Secretario de Salud ha informado que las vacunas escasean, ya que no recibieron la cantidad esperada.

Mientras tanto, el gobierno evalúa la apertura de escuelas para el próximo mes de marzo, buscando regresar a la normalidad. Dado a esto, se comenzó con la vacunación de maestros, contemplados en la Fase 1-B, sin culminar la Fase 1-A. También se ha comenzado con los confinados, contemplados en la Fase 1-C, dado a un brote de coronavirus registrado en una de nuestras instituciones carcelarias.

El Secretario de Salud tiene el reto de tomar el control de este itinerario de acuerdo con la recomendación de los expertos del CDC para darle tranquilidad a la ciudadanía. Sepan que pueden contar conmigo para ello.