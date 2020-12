Opinion de Alex Delgado: El idiota es cosa mala

Hace unas semanas un grupo de manipuladores, quizás aborrecidos por el encierro parcial, por la amenaza económica en sus bolsillos, la necesidad de generar ingresos, por ignorancia o por la suma de todas las anteriores, se convocaron para llevar varios mensajes, entre los que se encontraban que el Covid-19 no existía, que eso era un invento de los gobiernos, que que sí existe pero que es poco letal, que no había que usar mascarillas, y otra sarta de idioteces…sí idioteces. Cogieron una paliza mediática (fuertes críticas) que terminaron recogiendo velas y desapareciendo. No llegó ni a 15 segundos la fama que parece buscaban.

Bueno, pues ahora con la vacuna del Covid-19, tenemos la otra idiotez de que los gobiernos a nivel mundial crearon esto para justificar una vacuna con la que quieren envenenar a la ciudadanía, sembrar cáncer en la humanidad. Hasta han dicho que con la vacuna buscan insertar un chip para rastrearlo y controlarlo a usted. Creo que estas son las historias que le dan fuerza a los que se oponen al uso de la recreacional.

En el mundo hay cerca de 200 países integrados y reconocidos en la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre los que hay países que no pueden verse ni en pintura. Cada país tiene miles y miles de funcionarios que manejan información sensitiva y secreta. A eso sume la cantidad de farmacéuticas privadas y científicos en el mundo que han trabajado sin descansar el desarrollo y producción de la vacuna Covid-19. ¿Tiene idea de el nivel de conspiración que tendría que haber entre personas que ni se conocen para mantener un secreto de que le están espetando un chip o cáncer en su cuerpo? Hasta los que no se soportan tendrían que ponerse de acuerdo para mantener el secreto de que buscan envenenar a la humanidad. ¿Es muy complicado pensar y analizar eso… ver que no hace sentido… que es una idiotez? ¿Sabe cuán débil de mente hay que ser para creer una cosa así?

Entonces, los científicos, los médicos, los líderes mundiales que se están vacunando o que se van a vacunar, ¿se están sembrando un chip o contagiándose a sí mismo con cáncer? Los que piensan que sí, probablemente piensen que esos no se están inyectando la vacuna y que es agua, que lo hacen para tomarle el pelo a la humanidad. De igual forma serían capaces de establecer que debajo de El Morro hay una base de aliens, que fueron los que construyeron el fortín y que no fueron los españoles, que eso fue una historia inventada, como la existencia del Covid-19, para manipular… ¿no?

Si usted no se quiere vacunar porque teme a las agujas, a que le dé una alergia, porque piensa puede traer otra complicación más seria por una condición preexistente en su cuerpo, no hay problema. Pero esas teorías de conspiración no son más que idioteces.

72 millones de contagiados y 1.6 millones han muerto por Covid-19 a nivel mundial. Esa la estadística real, no inventada. Decenas de miles se han vacunado entre el proceso de prueba y el inicio la vacunación que inició la semana pasada. Agraciadamente, hasta el momento, más allá de alergias y algún dolor o molestia, típico hasta de la vacuna de influenza, no ha ocurrido algo que lamentar. Yo voy a vacunarme en cuanto tenga la oportunidad. Si usted desea esperar un poco más para su tranquilidad mental, también es válido. Ahora, en lo que ese momento de ganar confianza llega, tiene que seguir protegiéndose. Puede hacer su vida lo más normal que pueda, dentro de lo que permitan las órdenes ejecutivas, pero protegiéndose con las recomendaciones brindadas.

Si finalmente decide no vacunarse porque ve mostritos en la aguja, bueno pues tiene derecho a poner en riesgo su vida. Lo lamentable es que podría poner en riesgo la vida de otros, que quizás no puedan vacunarse por razones de mayor peso.

Mi invitación es a que lean y analicen, usen el sentido común, no crean todas las idioteces que leen en las redes sociales, sin fuentes fidedignas, de páginas extrañas e inventadas porque se estaría contagiando con el virus de la idiotez usted también. Lea, vea y escuche medios tradicionales, con mayor responsabilidad, que informan con nombre y apellidos, no cuentas con nombres tan idiotas como las historias que publican.

Depende de usted cuidarse del Covid-19… y de no ser tan idiota creyendo todo lo que lee, vé o escucha.