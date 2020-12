Opinión de Rosa Seguí: Bloqueo contra los Derechos Humanos

El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, conmemorando el mismo día del año 1948 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por esto, resulta importante discutir y hacer valer nuestros derechos y libertades, especialmente en momentos de crisis. En Puerto Rico enfrentamos una serie de crisis por lo menos desde el 2006.

La más reciente medida en la lista de improvisaciones gubernamentales incluye los bloqueos de la Policía en las carreteras del País. Bloqueos que provocan largas congestiones de tránsito justo a la hora en que la mayoría de la clase trabajadora sale del trabajo e intenta regresar a sus hogares.

Defensores de los derechos humanos han expresado que estos bloqueos están al margen de la ley, que son además peligrosos por la exposición al Covid y porque son arbitrarios y caprichosos. Según la OE sólo pueden ir sin mascarillas en un automóvil personas del mismo núcleo familiar. Según la prensa, el teniente Elvis Zeno Santiago, director auxiliar del Negociado de Patrullas de Carreteras de la Policía, dijo que para determinar si las personas que van dentro de un carro son o no del núcleo familiar el criterio es: “si la respuesta que dan es convincente, no se les da el boleto. Si no es convincente, se le puede dar una multa de $100”.

Además de los riesgos innecesarios y de la violación de derechos humanos, estos bloqueos carecen de base científica alguna que los justifique como una medida contra la Covid19. Por el contrario, nos alarma que un grupo con un porcentaje de contagios tan alto como la Policía, sea utilizado para tener mayor contacto cercano con una gran cantidad de personas en espacios donde se restringe la movilidad y se pretende cuestionar ciudadanos en cercanía. La diversidad de problemas que enfrentamos requieren soluciones diversas, pero todas las soluciones deben partir de ampliar y defender nuestras libertades democráticas, de conseguir más y mejores derechos, no menos.