Opinión de Alex Delgado: Buen inicio

Larry Seilhamer al Departamento de Estado, Domingo Emanuelli al Departamento de Justicia, Manuel Cidre a Desarrollo Económico, Elba Aponte al Departramento de Educación y Carlos Mellado al Departamento de Salud, entre otros.

Esos son los primeros nombramientos del gobernador electo Pedro Pierluisi para comenzar a dirigir el destino de la isla en los próximos cuatro años. A “prima facie” me parecen muy buenas designaciones y con estos nombramientos Pierluis parece comenzar con el pie derecho. Puerto Rico necesita madurez, experiencia, capacidad y acción. Al menos esos nombramientos iniciales proyectan cubrir esas necesidades. La isla necesita un respiro de la niñería y ñoñería politiquera. Espero que esto sea la muestra del botón sobre lo que viene… espero.

El ex senador Seilhamer es una persona seria y respetada en su colectividad, y fuera de ella. Tan es así que el alcalde popular de Juana Díaz, Ramoncito Hernández, fue su invitado al anuncio de su designación. Canas de experiencia le sobran para el cargo que ocupará. Tiene la ventaja que conoce bien al gobierno y es un diplomático de primer orden.

En el caso de Manuel Cidre, es otro general en canas y experiencia. Una figura que ha sido clave en el desarrollo del sector privado ocupando posiciones relevantes en distintas organizaciones que impulsan el crecimiento de la economía, el desarrollo de empleos y riquezas para Puerto Rico. En los últimos años de incertidumbre ha logrado, junto a su familia y empleados, mantener su barco empresarial a flote. Eso demuestra su capacidad. Visión y compromiso le sobran para que se haga algo distinto, pero tienen que dejarlo trabajar, obviamente él ajustándose a la política pública del gobierno electo. Cuando digo que tienen que dejarlo trabajar es que no permitan que le antepongan la política partidista a la política pública. Aunque algunos entiendan que ambas van agarradas de la mano porque quién gobierna es un partido, no es lo que planteo. Mi punto es que cuando se toman decisions a base de cómo se afecta el partido, por encima de cómo se afecta Puerto Rico, tendremos los mismos resultados de los últimos 25 años.

En el caso de la líder sindical Elba Aponte, presidenta de la Asociación de Maestros, para dirigir Educación, desde mi punto de vista es algo novel en la isla. Si ha ocurrido yo no recuerdo, pero no había escuchado que a un líder sindical activo, que fiscaliza al gobierno, se le diera la oportunidad de dirigir la dependiencia que fiscaliza. Me parece extraordinaria oportunidad para demostrar que lo que proponen desde el sindicato se puede lograr. Obviamente, la política pública la establece el gobernador y cada jefe de agencia se circunscribe a ella, pero tener la oportunidad de trabajar con esa política pública, disuadir y convencer al gobernadora, desde la jefatura de la dependencia, de que esto o aquello es mejor, es única y distinta a la “gritería” desde las gradas. Aponte conoce el presupuesto billonario de Educación, las necesidades de los estudiantes y maestros. A ver cómo con ese presupuesto quita de aquí o pone allá para lograr lo que reclama desde el sindicato, para que nuestros niños tengan la educación que merecen y los maestros unas mejores condiciones de trabajo.

Al Lcdo. Emanuelli también lo conozco como una persona seria, honesta y ética, algo que desde hace unos cuántos años ha hecho falta en el Departamento de Justicia que dirigirá. Uno de los serios problemas que ha tenido la isla es la falta de consecuencias. Aquí se han perdido cientos de millones de dólares por negligencias, corrupción, malas decisiones, malas administraciones y no ocurre algo. Dependemos en gran medida de que sean los federales los que hagan algo porque Justicia actúa muchas veces por política partidista. A Emanuelli también tienen que dejarlo trabajar a favor del pueblo, no del partido.

Aunque Mellado no fue designado ayer a dirigir el Departamento de Salud, eso habrá de ocurrir hoy jueves. Mellado es una persona salubrista, seria y sobre todo humana, que se identifica con el dolor y las necesidades de los menos afortunados. En el 2010, tras el terremoto en Haití, se trasladó al país hermano a brindar servicios médicos junto a otros colegas, en especial a ancianos y niños. Desde entonces se mantuvieron por casi 10 años viajando a Puerto Príncipe a brindar ayuda. Conoce a saciedad cómo opera el sistema de salud en la isla, público y privado.

Finalmente, Francisco Parés, sin duda se ha ganado el que fuera designado nuevamente para estar alfrente de Hacienda. Ha mostrado compromiso y capacidad, igual que el Lcdo. Omar Marrero en AAFAF, que también se queda.

Aunque estaré mirando y fiscalizando los pasos de cada uno desde aquí, les deseo lo mejor a todos porque si ellos tienen éxito, Puerto Rico lo tendrá.