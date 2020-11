Opinión de Rosa Seguí: No Más Violencia

El 25 de noviembre se conmemora el Día de No Más Violencia Contra las Mujeres. El Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico contabilizó 55 feminicidios en lo que va de año. Por esta y por muchas otras razones, continuaremos levantando la voz para erradicar la violencia machista de todos los espacios y exigimos que se nos garanticen nuestros derechos, libertades y espacios seguros dentro de la sociedad.

La lucha por erradicar la violencia contra las mujeres continúa creciendo y aunque reconocemos que es alarmante e inaceptable la cantidad de feminicidios, también luchamos porque se elimine la violencia constante del estado hacia nosotras. Estamos viviendo una seria falta de prevención y preparación del estado para mitigar la pandemia y sus efectos. Es decir, el gobierno no está atendiendo la pandemia adecuadamente y tampoco está cumpliendo con su deber de mitigar los efectos. Eso también es violencia. El encierro exacerba la violencia y deja sin escapatorias a las mujeres que la enfrentan porque no existen suficientes albergues y porque además aún para quienes consiguen órdenes de protección, resulta insuficiente el apoyo necesario y sus vidas no dejan de correr peligro de muerte.

Y es que el Estado Libre Asociado y todas sus instituciones están sumergidas en una profunda crisis y su legitimidad está en entredicho, tanto por las acciones como por las omisiones de quienes las dirigen. Ante la evidente ola de violencia machista, la Procuradora de las Mujeres y la Policía de Puerto Rico (entre otras) han fallado criminalmente en su ejecutoria, lo que se confirma por la ausencia de resultados; la Oficina de Ética Gubernamental, el panel del FEI y el Departamento de Justicia han renunciado de facto a ejercer sus deberes ministeriales. Por último, de la rama judicial, hemos tenido que soportar la expresión de mal gusto de uno de los jueces del Tribunal Supremo cuya opinión se reduce al enlace de un vídeo de YouTube con uno de los “jingles” históricos del Partido Popular. Tenemos que refundar el país. #NiUnaMenos