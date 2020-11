Opinión de Alex Delgado: Fraude: Despecho electoral

Yo no tengo la menor duda que hay personas y sectores que prenden una vela diariamente para que salga cualquier cosa que pueda alimentar la teoría de que estas elecciones fueron fraudulentas. Otros, aún sin evidencia, establecen que hay fraude. No importa si es cierto o no ya que lo que buscan es crear la crisis, inyectar veneno con esa teoría a las personas que no profundizan, cuestionan o analizan, y que se creen todo lo que salga en redes sociales. Mientras nadie pueda evidenciarlo, no puedo decir ni concluir que se están robando o se van a robar las elecciones. Vamos a los testigos.

Olvin Valentín, comisionado electoral del MVC: “En este momento no hay elementos para decir que hay fraude.”

Nicolás Gautier, comisionado electoral del PPD: “Fraude es una palabra demasiado de fuerte. Levantarla en un momento en el que solo temenos una desorganización y falta de control”

Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del PIP: “Yo coincido con Nicolás”

Juan Manuel Frontera, comisionado electoral del PD: “Hay que aceptar que hay una desorganización con el manejo de los maletines, pero de eso a alegar que hay fraude, por lo menos ninguno de nosotros lo ha planteado, ni temenos evidencia de que ha sucedido”.

Héctor Joaquín Sánchez, comisionado electoral del PNP: “Nosotros lo rechazamos (que haya fraude). Queremos que el proceso se organice…”

Todos coincidieron en que si de momento surgiera evidencia de que hay algo fraudulento, así lo denunciarán, y eso esperamos de ellos. Ahora, ¿usted cree que, por ejemplo, si hubiese fraude no hubiesen presentado el caso los partidos que no prevalecieron? Sin duda hay una desorganización descomunal y eso puede constituir una irregularidad porque se supone que no ocurra, que estuviesen organizados, pero desde mi punto de vista, hay elementos que pueden haber incidido en dicha desorganización y, por el momento, nada tiene que ver con la intención de cometer fraude.

Lo primero es que las controversias han sido con los votos adelantados, no con los votos emitidos el día de las elecciones en los colegios. En dichos colegios hubo representación del PNP, PPD, PIP, MVC y PD. Para que haya fraude en las elecciones del 3 de noviembre tiene que haber sido de una de dos formas: que un partido hizo trampa en acuerdo con los demás. ¿Le hace sentido? La otra es que solo los de un partido son muy astutos y los 4 funcionarios de los demás partidos lo suficientemente tontos como para no percatarse de que en un salón, con espacio limitado y sin divisiones escondieron o añadieron papeletas. ¿Cree usted que los funcionarios del PIP, MVC o PD son tontos o brutitos? O sea, usted desde su casa en Jayuya, Mayaguez o Ceiba alega que hay fraude, el comisionado electoral de su partido, que está en el field contando y velando, dice que no pueden decir que hay fraude, que no hay evidencia, ¿y se supone que yo le crea a usted? ¿Usted desde lejos sabe más que el comisionado de su partido que está en el Clemente?

“Ah, es que en las redes sociales publicaron esto y unas fotos”. ¿Eso hace la información en redes cierta? Ví una foto en la que aparecían unas “papeletas” votadas en el piso y ¿quien las publicaba?, una cuenta con seudónimo que alegaba eso era parte del fraude. Primero: no se podía distinguir si las papeletas eran reales o papeletas modelos de las que se reparten o imprimen como parte del proceso de educación. Segundo: la foto era un tiro cerrado, por lo que no se podía distinguir si era un salón, como pretendía proyectar la publicación. Otras cuentas con seudónimos indicaban que tantas personas votaron en X lugar sin identificaciones, que en otros casos llegaron sobres de votos adelantados abiertos con 10 papeletas votadas por tal partido, etc.

¿En serio usted va a creer todo lo que se publique en redes sin evidencia feaciente? Es el presidente Donald Trump y publica fake news, imagine cualquier persona escondida detrás de un seudónimo. Todas esas personas tienen la oportunidad de llevar su evidencia al FBI para que se investigue. De hecho, tanto el FBI como fiscalía federal han recibido llamadas que indican posibles casos de fraude o irregularidades. Ya veremos si resultan en información real, si se trata de bromas o de personas que viven despecho electoral.

El presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, así como los propios comisionados de los 5 partidos, confirmaron que la bóveda donde se custodia los maletines tiene 5 candados. Las llaves de esos candados las tiene los representante de cada partido, por lo que es imposible que un funcionado de un partido pueda acceder a dicha bóveda para sembrar maletines solo abriendo su candado. Menos posible es que ese funcionario rompa los candados de los otros partidos y esos otros partidos se queden callados.

Desde mi punto de vista, siendo el issue con el voto adelantado, lo que puede haber incidido son los siguientes elementos: en elecciones anteriores ese voto fluctuaba en 15,000 y en esta elección, por el Covid, sobrepasó los 200,000 (+1,300%). A eso súmele menos funcionarios y menos días para contar, también por el Covid. Fue la tormenta perfecta para la desorganización “perfecta”. Por ahora, entiendo eso es lo que provocó el desastre. Ahora, si hubo fraude y lo evidencian, que lo sometan y procesen. Mientras, por el momento, los gritos de fraude se tartan solo de un despecho electoral que solo busca auto-consolar un rechazo en las urnas.