Cómo manejar los sentimientos causados por las elecciones

Mantén la rutina Estudios validan que en tiempos de incertidumbre mantener nuestra agenda y saber qué haremos y cómo lo haremos, tienen un efecto calmante. No alteres tus tiempos de trabajar, de dormir o incluso de compartir en familia por estar pegado a las noticias – realmente esas acciones no agilizarán los resultados. Aprovecha el aire fresco – otros no lo tienen Camina, corre, siéntate en un parque, en tu balcón o el patio. La naturaleza ayuda a regular el sistema nervioso. Es tan efectivo que en Japón parte de la recuperación física y emocional de los pacientes se brinda en áreas de naturaleza. Cuidado con lo que comes y bebes Conozco de personas comerse pintas de mantecado, paquetes de galletas completo o una botella de vino de una sentada. Las elecciones se acaban y todas esas libras se quedan trayendo otras complicaciones físicas y emocionales. Además, que el exceso de azúcar y alcohol nos hacen sentir bien solo por periodos BIEN cortitos de tiempo. Tómate vacaciones de las redes Si el exceso de redes te lleva a sentir exceso de emociones negativas, considera darle un descanso. Y más importante aún, ten cuidado con lo que dices y comentas. Como dice el refrán, escribe y muérete. Yo he recibido fotos de candidatos a legisladores municipales comentando con malas palabras, a líderes de empresas privadas insultando a otros, a personas generalizando sobre qué tipo de persona vota por un candidato. Cada cual tiene el derecho a expresar lo que quiere, pero OJO, hay que evaluar qué dice de mí lo que expreso. ¿Manejo la diversidad de opiniones, soy respetuoso, tengo tolerancia? Haz un acto de amabilidad Los estudios validan que cuando nos enfocamos en las necesidades de los demás, promovemos nuestras emociones positivas. Si cocinaste extra, ofrécele a un vecino o familiar; si decidiste pintar la reja, ofrécele a tu vecino si quiere que se la pintes. En el trabajo, si ves a un colega ajorado, ofrécele ayuda – no se te caerá un pedazo.