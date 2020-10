Opinión de Rosa Seguí: Tu portavoz en el Senado

El sistema electoral de Puerto Rico exige una transformación profunda. La forma en que está estructurada la elección de las candidaturas a la Asamblea Legislativa no tiene sentido. Por ejemplo, para la Cámara y el Senado por acumulación el electorado tiene la oportunidad de votar sólo por una persona, sin embargo son 11 los escaños. En cambio, a nivel de distrito, la verdadera representación que tiene una base geográfica y poblacional, se limita a dos escaños en el caso del Senado y a uno en el caso de la Cámara. Por eso en estas elecciones es fundamental asegurarnos que elegimos a personas que representen nuestros intereses, que sean nuestras portavoces, que lleven la voces de quienes por ellos votamos y no que lo sustituyan por criterios propios en beneficio de unos intereses particulares y ajenos al bienestar de las mayorías del país.

La contienda electoral suele concentrarse en las candidaturas a la gobernación, en menor grado a la alcaldía de la capital y esporádicamente a las candidaturas por acumulación. Sin embargo, la necesidad real de conocer y escuchar las propuestas que llevarán a la asamblea legislativa las candidaturas de los distritos senatoriales y representativos están ausentes del debate. Un ejemplo claro es la ausencia de este tipo de debate y cuando se organizan, se ausentan de él figuras como Henry Neumann, del PNP. Un incumbente ausente y que piensa que no se debe al pueblo. Tenemos que hablar de los ataques que ha recibido la clase trabajadora, por ejemplo el senador Henry Neumann votó a favor de la contrarreforma laboral, del código electoral que facilita el fraude y del código civil que contiene medidas que representan un retroceso social. Además, favoreció las enmiendas al código penal que eleva las penas sin tomar en consideración los factores que llevan a las personas a delinquir. Por último, aprobó las enmiendas a la ley de armas facilitando la posesión de armas de fuego y despenalizando el uso y la posesión de armas peligrosas que no tienen cabida en una sociedad moderna y democrática. No te pierdas el debate hoy de Metro, a las 6:00pm y para que conozcas todas mis propuestas para San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas visita rosasegui.com