Opinión de Julio Rivera Saniel: Esto es para usar

Estamos a 7 días de las elecciones generales y, a menos que hayas votado en algunas de las modalidades "por adelantado", es posible que aún estés en el proceso de educarte para emitir tu voto. Hay mucho en juego con el voto. Después de todo la isla se enfrenta a más de 10 años de una condición económica crítica que no da indicios de recuperación. Añada a la ecuación la incertidumbre de la deuda, el colapso de las agencias de Gobierno y la sombra de una Junta Fiscal que cuesta mucho y, en realidad, parece rendir poco. En medio de ese escenario, el voto al menos nos permite acercarnos al descanso de conciencia de aquel que sabe que hizo lo mejor por el país. Que -aun reconociendo los grande de los obstáculos- ha querido escoger a conciencia las voces que le representan en medio de los círculos de poder. Esa parte de la ecuación no lo resuelve todo pero nos ayuda a tratar de evitar nuevos dolores de cabezas producto de decisiones erradas y faltas de juicio que en más de una ocasión se han traducido en deshonra para las ramas de gobierno. Así que te propongo alternativas para cimentar ese voto pensado. La verdad es que, a estas alturas de juego, decir que no tienes información es probablemente el producto de tu propia pereza. Porque existen múltiples herramientas. Te las comparto.

1. Practica tu voto: Este proyecto que está activo desde 2008 es una plataforma sencilla que desde el portal practicatuvoto.com te permite tener acceso a las papeletas modelo. Una "réplica"de aquellas con las que te enfrentarás en la caseta de votación. Para tener acceso a las papeletas modelo, debes colocar tu número de elector. Lo bueno de Practica tu voto es que te permite, efectivamente, practicar y te alerta si la manera en que lo haces viola las normas de votación.

2.Para votar: Paravotar.org te ofrece una experiencia similar a la de Practica tu voto, aunque desde una plataforma algo más ágil desde el punto de vista visual trabajada por jóvenes de la isla y la diáspora. Aquí podrás acceder a las papeletas modelo ya bien con tu número de elector o colocando el nombre de tu pueblo o precinto. Además te provee enlaces a otros esfuerzos de educación al elector.

3.Tu voto no se deja: Esta cuenta de Facebook creada por el capítulo de Puerto Rico de la Sociedad Americana de Libertades Civiles presenta información actualizada, de todo tipo, enfocada en el proceso electoral y las posturas de los candidatos sobre temas vinculados a los derechos civiles. La consigues escribiendo @Tuvotonosedeja en la barra de búsqueda de Facebook

4. Proyecto 85: Esta iniciativa, en cuya junta de directores figura la Exprocuradora de las Mujeres, María Dolores Fernós, tiene como misión lograr que "que 85 de los principales cargos políticos electivos del país sean ocupados por mujeres comprometidas a fomentar un gobierno inclusivo, diverso, eficiente y transparente". El proyecto reconoce la realidad que el 53% de la población de la Isla está compuesto por mujeres y que, a pesar de ello, están subrepresentadas en puestos electivos y posiciones de Gobierno. En la página proyecto85.org es posible encontrar información sobre las mujeres que aspiran a ocupar puestos electivos el 3 de noviembre.

5. ¿Quién me representa?: Esta plataforma creada por la fundación Espacios abiertos también permite acceso a las papeletas a las que te correspondería tener acceso según tu residencia. Lo bueno de quienmerepresentapr.com es que además te permite fotos de todos los candidatos y candidatas (irónicamente tuvieron que demandar para que se les permitiera acceso) e información sobre los candidatos y candidatas, incluso sobre quienes aspiran a las legislaturas municipales. Además, encontrarás un enlace al listado completo de personas que ya han ocupado cargos electivos durante este cuatrienio. De igual forma, el portal espaciosabiertos.org ofrece información sobre asuntos de alto interés público, posturas asumidas por incumbentes sobre temas de transparencia de datos y otras herramientas..

Así que ya tienes todas estas opciones de información a la mano.Esta columna es para "usar". Después no digas que "no sabías".