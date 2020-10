Opinión de Rosa Seguí: Debemos reflexionar

Estamos en la recta final hacia las elecciones y lejos de percibir lo mejor de los partidos tradicionales, lo que hemos visto es lo peor, o su realidad, lo que es igual. Con mucha vergüenza hemos visto la ausencia crónica de los candidatos de los partidos tradicionales a los distintos foros y debates a la gobernación. Es como si tuvieran un compromiso a medias con el pueblo, como si quisieran el cargo pero no sus responsabilidades. Apuestan a la desinformación y al escondite, porque saben que su compromiso no es con el pueblo, sino con quienes quieren enriquecerse a costa del pueblo.

Las divisiones históricas de los partidos tradicionales se basan en su preferencia de estatus o su preferencia en cuanto a la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Y esas divisiones han lacerado al electorado en Puerto Rico, obligado en una especie de chantaje, de secuestro. Y quisiera dejar muy claro que tenemos que acabar con la colonia urgentemente, pero además y de manera paralela, tenemos el deber de mejorar nuestras condiciones de vida para las grandes mayorías.

El desarrollo social, económico y político de Puerto Rico es fundamental para cualquiera de las fórmulas sobre la relación con los Estados Unidos que resulte victoriosa. No al revés. La terrible crisis que Puerto Rico vive y las condiciones que enfrentamos no se resolverán mágicamente por el resultado de un ejercicio de autodeterminación, sino que tiene que haber un plan de desarrollo cuyo fin sea la justicia social, económica y ambiental. Por esto, en el Movimiento Victoria Ciudadana apostamos a la inclusión, a la diversidad, al junte de todos los sectores que apuesten a la descolonización mediante un proceso verdaderamente vinculante y a que quienes gobiernen promuevan la participación del pueblo (de todo el pueblo en su hermosa diversidad) en todos los aspectos de la política. Puedes visitar rosasegui.com para que conozcas mis propuestas para el Senado y te unas a un movimiento de pueblo, diverso y comprometido con nuestro bienestar.