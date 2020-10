Opinión de Luis Daniel Rivera: Una verdad autonomía municipal

En mis veinticinco años como funcionario de un gobierno municipal he vivido la experiencia de lo que constituye un ente gubernamental eficiente. He sido testigo de la accesibilidad de los servicios que responden demanera inmediata e inequívoca a las necesidades de nuestras comunidades y su gente. El gobierno municipal es la institución de primera respuesta, detalle que ha quedado evidenciado cuando hemos vivido los momentos más críticos de nuestra historia: huracanes, terremotos y pandemia. La prestación de servicios en cada uno de estos escenarios no puede estar sujeta a la burocracia del gobierno central, que en muchas ocasiones dilata de manera inmisericorde la respuesta reclamada. Esta realidadcontrasta dramáticamente con la experiencia que se vive en los gobiernos municipales. Son estos los que al poseer un pleno conocimiento de las circunstancias específicas de sus ciudadanos y su comunidades pueden elaborar de manera efectiva el plan de acción inmediato para cada escenario.

Ante esta realidad se hace más latente que luchemos por una descentralización amplia. Este momento históricoreclama una verdadera autonomía municipal donde se transfieran una gran parte de los poderes, recursos y funciones que han estado bajo el control del gobierno central. Sin lugar a dudas en las manos de los gobiernosmunicipales existe una garantía probada en la prestación deservicios.

Como parte de la agenda que me propongo desarrollar en mi gesta legislativa se encuentran: luchar por la asignación de fondos a los municipios, impulsar el traspaso de propiedades y estructuras a los municipios, solicitar la delegación a los municipios del mantenimiento de sus carreteras y con ello los fondos para su reparación, gestionar las transferencia de programas de vivienda, educación, recreación y deportes y seguridad entre otros y luchar por el establecimiento de regiones uniformes para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios y programas.

Mi norte será radicar y respaldar piezas legislativas que vayan encaminadas al logro de una vez y por toda de la VERDADERA AUTONOMÍA MUNICIPAL.