Opinión de Alex Delgado: Inversionismo sindical

El derecho de cualquier organismo, como lo es un sindicato, a participar del proceso electoral, dentro de los parámetros legales, y de apoyar económicamente a quienes entiendan en las contiendas electorales es eso mismo, un derecho. Sin embargo, me parece contradictorio que se critique algo en lo que eventualmente se cae.

Según el presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), Roberto Pagán, el su union habría de invertir alrededor de medio millón de dólares en la campaña de Alexandra Lúgaro y del partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Para eso el SPT creó un Political Action Committee (PAC), que es un concepto bajo el cual se organiza un grupo que financia campañas electorales sobrepasando los límites, en este caso, de las leyes locales, aunque de forma legal. Dentro de las prohibiciones que tiene un PAC está el no poder coordinar su invesrsión con el ente político que se beneficia directa o indirectamente de la misma. En este caso, el PAC creado por el SPT no puede coordinar con la campaña de Lúgaro o su partido en beneficio de su candidatura o de Victoria Ciudadana. No puedo decir categóricamente que actúen coordinadamente, sin embargo es difícil creer que no existe una coordinación y que uno no habla o se pone deacuerdo con el otro. Veamos los muñequitos.

Se funda MVC. Entre sus fundadores están Alexandra Lúgaro y Roberto Pagán. Éste ultimo expresó en NotiUno 630: “Renuncié a la dirección nacional del Movimiento meses antes de nosotros comenzar a considerar comenzar la campaña no coordinada”. O sea, ¿él renuncia al partido sin saber que semanas más tarde iba a organizar un PAC con el SPT en favor de Lúgaro y MVC? ¿En serio usted cree que no se hablan sobre la campaña mediática? ¿Es creíble que Lúgaro no sabía que el SPT iba a financiarle la campaña? “Ay deja eso Rafael”. Supongo, como los políticos del bipartidismo, entienden usted es fácil de convencer de que todo es pura casualidad. MVC es en la política un mini PNP y/o mini PPD. Sé que eso lastima su saludable autoestima, pero así lo veo. Digo, también sé que a los penepés y populares les retuerce el estómago la comparación, así que todos estarán insatisfechos conmigo.

“No hay ningún tipo de coordinación”, pero Pagán reveló que solo darán su torta a MVC porque es el partido que se comprometió con ellos. ¿A qué? Pues es razonable pensar que, en parte, a devolverle con torta si ganan las elecciones. Establece el MVC en su agenda de propuestas que van a “Incentivar la organización sindical de personas que trabajan, públicos y privados.” Eso redunda en más cuotas sindicales, o sea, dinero público (en el caso del gobierno) para el SPT y otros. ¿Vá entendiendo?

No es la primera vez que el SPT entra al mundo, “maldito” según MVC… y yo también, del inversionismo político.

En el 2012 apoyaron a Carmen Yulín Cruz y ésta les agradeció luego unionando empleados municiaples, lo que significó más dinero para el sindicato, como expliqué, por medio de las cuotas. Como los inversionistas del PNP y del PPD, el peso mayor es cuestión de billetes.

¿Cómo es? ¿Que estoy blasfemando porque no es cuestión de dólares y centavos?

¿Porque el SPT le puso la cruz a Carmen Yulin?

Dice Roberto Pagán: “En su primer cuatrenio ella cumplió los compromisos que hizo con el sindicato… a partir del 2017 hubo un cambio en la relación increíble… nosotros teníamos negociado en el convenio colectivo un aumento programado para principios de 2017 y también había unas bonificaciones.”, y la alcaldesa no les cumplía. ¿Sigue entendiendo?

“Nosotros nos hemos reunido con otros candidatos a la gobernación y le hemos solicitado compromisos para la clase trabajadora. El único partido que ha estado dispuestos a firmar compromiso ha sido Victoria Ciuadana… Este movimiento representa una agenda a favor de la clase trabajadora, del ambiente, de nuestras comunidades y a favor de los pobres, que son valores y objetivos que nuestro sindicato tiene desde hace años”, expresó.

¿De verdad que usted cree que Juan Dalmau y el PIP no tienen compromiso con la clase trabajadora, el ambiente, las comunidades y los pobres? En esa liga el PIP tiene doctorado, mientras MVC está en cuarto año de la “high”, como partido. A mi pregunta, dijo que lo que pasa es que Dalmau apoya la independencia para Puerto Rico. ¿Y la dirección de Victoria Ciudadana no? ¿Alexandra Lúgaro, Manuel Natal, Rafel Bernabe, y Ana Irma Rivera Lassén son estadistas o estadolibristas? Una o dos golondrinas no hacen verano.

Para concluir, y en resumen, les dibujo el mapa, a mi juicio: Roberto Pagán cofunda un partido, luego se vá del mismo y monta un PAC que financia la campaña de ese partido que fundó con la espectativa de que si el partido que fundó gana, le devuelva “el compromiso” al sindicato, con fondos públicos, y hasta privados. Parte de ese dinero terminará en las arcas del o los sindicatos con un aumento de cuotas.

De seguro, si fuera el caso de un PNP o PPD, en Victoria Ciudadana le llamarían “inversionismo” y quién sabe si “corrupción”. Pero como ellos son distintos, ¿no?.

Nuevamente, están en su derecho a jugar el mismo juego del PNP y el PPD dentro de los mismo parámetros legales, pero por favor, no digan que son distintos o condenen lo mismo que hacen porque eso es hipocresía, en cualquier liga.