Opinión de Alex Delgado: Como los chavos no son de ellos…

Supongamos que usted le pagó al quebrado gobierno de Puerto Rico, específicamente al Departamento de Hacienda, $500.00 demás en sus planillas, por un error suyo. ¿Cuál es su expectativa? ¿Que se lo devuelvan de alguna forma o que le digan que no pueden devolverlo porque no fue culpa de ellos y porque están muy mal económicamente, por lo que necesitan ese dinero? Usted, luego de mentarles la madre, le va a exigir que tienen que devolverle porque no correspondía esa cantidad. ¿No?

Bueno, pues hace unos días la Junta de Supervisión Fiscal le reveló al pueblo de Puerto Rico que el Departamento de Educación sobrepagó 84 millones de dólares a 17,500 empleados y ex empleados públicos desde hace 13 años. De hecho, en este año 2020 han pagado demás más de 3 millones de dólares… mientras hay necesdades apremiantes en las escuelas. ¿Han notado el silencio de las uniones en este escándalo? ¿Porqué? Más adelante les digo.

Creo que lo justo con el pueblo, con los contribuyentes, es que ese dinero que recibieron demás, según queremos que el gobierno nos devuelva cuando sobrepagamos, de igual forma se devuelva porque no correspondía. Decir “eso no es mi problema, si me pagaron demás que se resuelvan ellos”, es tener doble vara. Sin duda, hay que hacer una auditoría para determinar quién recibió cuánto y cobrar ese dinero que no le pertenece al recipiente. Sin embargo, también hay que considerar la condición de cada uno y establecer plan de pago, al que lo necesite.

¿Porqué ocurrió esto? Porque el gobierno permanente, es decir, los que corren el mismo con la filosofía de “cógelo con calma que esto es pa’ 30 años” resisten los cambios y la tecnología con una intención: obstaculizar la eficiencia, la supervisión y detección el fraude, en mi opinión. Y me refiero a disntintos niveles de gobierno. Se supone que desde el 2007 el Departamento de Educación hubiese instalado un sistema de asistencia que costó millones de dólares. El mismo no se ha implementado en su totalidad. Como si fuera poco, tampoco ha sido integrado a los sistemas de nómina para que la paga del empleado público sea la correcta, según lo que trabaje y las licencias solicitadas (enfermedad, vacaciones u otras).

Recuerdo la oposición de de un sindicato a que se instalara un equipo de Global Positioning System (GPS) a los vehículos oficiales que utilizaban. Con esos equipos se puede ver si el vehículo se salió de la ruta, si se detuvo en un chinchorro por una hora, cuánto tiempo estuvo estacionado debajo del árbol con la hamaca puesta, o si se mantuvo dentro de la zona asignada y dentro de los parámetros establecidos o asignados. ¿Porqué cree usted que se oponían? No tengo que explicarle. Ese gobierno permanente, que no importa qué partido esté en el poder, es el que gobierna, el que le pone 20 obstáculos a la teconología y otras iniciativas que buscan eficiencias en el gobierno.

Ese sistema de asitencia en el Departamento de Educación lleva 13 años arrastrando los pies, sin aplicarse en su totalidad y ahí tiene el resultado: 84 millones de dólares sobrepagados.

Cuando se revelan casos de corrupción, irregularidad o anomalía en cualquier agencia, los primeros que salen a gritar y señalar son los sindicatos, porque dicen preocuparse por la buena utilización del dinero del pueblo. De hecho, son muy exigentes con que se devuelva al erario público lo mal pagado o robado. ¿Los ha escuchado con esa misma fuerza denunciando este escándalo? Por lo menos yo no. ¿Porqué? Contesto con una pregunta: ¿cuántos de esos $84,000,000.00 terminanron en las arcas del sindicato como parte de la cuota que le cobran a los empleados unionados? ¿Hemos escuchado a las uniones hablar de, o exigir una auditoría para que se identifique y devuelva el dinero, incluyendo lo que haya recibido el sindicato? Si lo hicieron, pues yo no lo escuché, ni leí. Si no lo han hecho y no lo hacen, son parte de la hipocresía y el doble discurso a la hora de hablar de honestidad.

Para concluir, otras preguntas: conociendo la cultura del gobierno, ¿nos hubieramos enterado de esta escandalosa situación si no hubiese sido por la Junta de Supervisión Fiscal?, ¿hubiera investigado el Departamento de Educación?, ¿lo hubiera revelado y hubiese iniciado algún proceso de recobro de dinero del pueblo? Desde mi punto de vista, específicamente en este caso, si no fuera por la intervención y revelación de la Junta, el pueblo seguiría siendo abusado porque si fuera por la gerencia, los empleados y hasta el o los sindicatos, seguiría el silencio mientras el abuso contra los contribuyentes continuaría. ¡Obvio!… como los chavos no son de ellos…