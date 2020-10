Opinión de Mary Cele Rivera-Martínez: SIN ESPACIO EN LA AGENDA… (PARA LA EQUIDAD)

Las noticias de la semana pasada reportaron que van 6 asesinatos de personas trans. Ante eso tan brutal, lo próximo que impacta de la noticia es que Lersy Boria, Procuradora de las Mujeres, no estuvo disponible para ser entrevistada. Por supuesto, alguien le debe haber recordado que sus expresiones pueden ser usadas por los partidos políticos contrarios al que la nombró y que la estrategia es guardar silencio o decir lo menos posible hasta que el asunto deje de estar en las primeras planas como pasó con Alexa y tantas otras antes que ella.

Pero, hay algo peor que el silencio de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM): el silencio de quienes aspiran a gobernar a Puerto Rico. Hay muchas maneras de guardar silencio. Está la manera que usa un candidato a gobernador a quien recientemente ví y escuché en un vídeo responderle al único candidato abiertamente gay de su partido, cuando este le pidió que atendiera un debate de la comunidad LGBTTIQ+, de esta manera: “…la agenda está bien comprometida …” Dice que no quiere que piensen que no le importa, pero que tiene demasiada llena la agenda.

Si la agenda de un candidato que pretende gobernar este país está muy llena para ir a un debate que se organiza por las comunidades LGBTTIQ+, que en este momento sufren los asesinatos y violaciones de derechos humanos tan señalado en los medios , imaginemos que será de nosotres si sale gobernador. ¿Alguien puede creer que este candidato tendrá tiempo para atender los temas apremiantes que nos atañen como los son : acceso a la justicia, el ser tratados con dignidad, acceso a la salud, acceso a la educación, garantía de vivir y trabajar libres de hostigamiento y de discrimen por orientación sexual e identidad de de género, libre de violencia institucional?

Acto seguido dice que aunque no tiene e tiempo en la agenda pero aclara que eso no quiere decir que si le hacen una pregunta no la puede contestar. Como si los derechos de la comunidad se recogieran en una contestación. Como si con su retórica se desaparecieran las balas de la muerte que tienen el nombre de nuestras mujeres trans, en los cañones del odio que son dirigidos a ellas día a día, noche a noche. No tiene espacio en la agenda para un sencillo debate, pero habla de cultura de respeto. Como si hubiese leído eso en algún libro de un lejano país que no tiene nada que ver con Puerto Rico.

Dice que cree que debe haber trato igual y que cree en una “cultura de respeto” ¿Qué será eso sino una expresión casi genérica para no mencionar con su boca de comer “ equidad” “ homosexuales”? ¿Será que él cree que la igualdad va a salir de una canción, una pintura, una talla, un bomba o plena, una cuento o novela new age y se le va a pegar a la gente?

Es irresponsable e hipócrita hablar de “cultura de respeto” sin comprometerse a acciones concretas para desde su administración fortalecer los derechos adquiridos y a promover derechos adicionales para la comunidad LGBTTIQ+.

Esta falta de espacio en la agenda, esa manera de hacer silencio es la indolencia que ha sido denunciada en estos días nuevamente ante el asesinato no resuelto de Alexa. Es la indolencia que permea de la cabeza a pies a toda la estructura pública que es el Gobierno.

Si un candidato a gobernar no tiene tiempo en la agenda para un debate de los asuntos apremiantes de la comunidad LGBTTIQ+ , el mensaje que envía a quienes le ven como su líder político es que ellos tampoco se tienen que ocupar promover y proteger los derechos humanos de la comunidad desde sus posiciones. El mensaje que envía es claro de que no va a gobernar para que se creen poliíticas públicas que garanticen los derechos humanos de la comunidad LGBTTIQ+ y que sirvan para protegr los derechos ya adquiridos. El mensaje que manda a lxs policías de quien sería su comandante en jefe, es que tampoco se tienen que apresurar en buscar e investigar a los sospechosos de las agresiones, secuestros y muertes de las mujeres trans.

Es importante que podamos escuchar las ideas y propuestas en asunto de derechos humanos de nuestras comunidades LGBTTIQ+ de quienes pretender dirigir el pais, pero más importante es observarles en sus acciones y en sus omisiones. La falta de espacio en la agenda de un candidato para atender nuestros asuntos evidencia la falta de voluntad futura para ejecutar a favor de nuestros derechos. Sin espacio en la agenda para escucharnos , sabemos que no hay voluntad para gobernarnos.

En el Comité Amplio Para la Búsqueda de Equidad (CABE) estaremos atentes a todes les candidates, sus expresiones y sus programas de trabajo, pero también estaremos atentes a sus silencios y a su falta de disponibilidad para atender los asuntos que son para nosotres, de vida o muerte.