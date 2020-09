Columna de opinión de Denis Márquez: Cumpliendo mi responsabilidad

A raíz de las vistas sobre las compras fatulas de pruebas COVID19 que realizó la Comisión de Salud de la Cámara, radiqué dos informes con mis hallazgos, conclusiones y recomendaciones que incluyeron referidos -a distintas entidades investigativas- de funcionarios gubernamentales y personas privadas que fueron parte de ese esquema de corrupción.

En el primer informe, radicado el 11 de mayo de 2020, referí a funcionarios públicos por los delitos de Conspiración y Perjurio al Departamento de Justicia, al Panel del Fiscal Especial Independiente, a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Contralora de Puerto Rico. Como consecuencia de mis referidos, tuve una extensa reunión con agentes investigadores del NIE, en la cual expliqué con detalles nuestro informe, los delitos que entendemos cometieron estos funcionarios y el esquema de corrupción.

El 7 de julio del 2020, radiqué un segundo informe con nuevos referidos por los delitos de Fraude por Medio Informático e Impostura, Conspiración y Perjurio a las mismas entidades del primer informe. Además, en esta ocasión referí a uno de los participantes del esquema al Tribunal Supremo, por varias violaciones a la ley Notaria y a los Cánones de Ética Profesional; recientemente juramenté ante el Tribunal Supremo dicho referido.

Varias personas me han expresado por diversos medios sus preocupaciones e indignación de que estos referidos -como en ocasiones anteriores- queden en nada, que no se investiguen o que no tengan consecuencias alguna. Estas son preocupaciones genuinas, basadas en el historial de complicidad e impunidad de los gobiernos del PNP y PPD, ya que no sería la primera vez que las agencias con jurisdicción para investigar y presentar cargos criminales “amapuchen” casos de corrupción. En un Gobierno del PIP ningún caso de corrupción quedaría impune.

Le corresponde a estas entidades cumplir con su responsabilidad y no darle una vez más la espalda a la justicia y al país que la reclama. Por mi parte, cumplí con mi responsabilidad; y mi compromiso es a seguir cumpliendo con la misma, mediante la investigación, fiscalización y denuncia de todas las ilegalidades y toda la corrupción que nos arropa.