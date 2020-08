Opinión de Alex Delgado: Charlie Delgado ganaría…

…Si las elecciones fueran hoy. No es que eso es lo que vaya a pasar necesariamente el día de las elecciones pero luego del proceso primarista, ver los resultados, las reacciones de los derrotados y escuchar a la gente en la calle, no tengo duda que Carlos Delgado Altieri tiene momentum. Es el “new kid on the block” de la política criolla.

¿Por qué se ha convertido en un fenómeno? Porque es el underdog, el que tenía cero probabilidades de prevalecer en la primaria del Partido Popular Democrático (PPD), el que hace unos meses tenía un 8% o 9% de probabilidades y arrasó con un 62% de apoyo. Aunque lleva casi 20 años de alcalde, ha sido algo aislado en su municipio de Isabela, refiriéndome a que no trascendió como una figura a nivel isla, a pesar de los puestos que ocupó en el PPD. “Charlie who” se enfrentaba a dos figuras con un factor reconocimiento enorme: el senador Eduardo Bhatia y la alcaldesa Carmen Yulín Cruz. Esas historias del que triunfa teniendo pocas posibilidades, suelen hacer ganar simpatía y apoyo en el puertorriqueño.

Creo que el senador Bhatia, una persona muy preparada, inteligente y capaz, nunca llegó “allá abajo”, no conectó con el ciudadano de a pie, su sonrisa no fue creíble a la hora de venderse como alguien que, dentro de su seriedad, puede ser simpático. No es que no se identifique o se preocupe por las necesidades de la gente, simplemente fue el candidato de la elite de la pava y así lo percibió el corazón del rollo. No es, y nunca será, lo mismo aspirar a puestos en grupos, como el Senado, que a un puesto solito, como lo fue la alcaldía de San Juan y ahora en su intención de correr para la gobernación. Pero sin duda, con sus virtudes y defectos es un político que aporta.

En el caso de Carmen Yulín Cruz, quiso proyectar ser tan y tan de pueblo que cayó en el overacting y el electorado popular la detectó de lejos. Todo se trató de un teatro. Tampoco demostró tener el temple ni el temperamento para ser una líder, una persona unificadora y/o conciliadora cuando le dió la espalda a Charlie Delgado para negarle un saludo después de un debate. En todo fue una exageración, un espectáculo, una actuación. “San Juan es mi carta de presentación” dijo en otro debate. Quedó en tercera posición, de tres, en esta primaria. Muy elocuente el electorado sanjuanero con la carta de presentación.

Charlie Delgado lució genuino y más cercano al pueblo, al de a pie, un caballero y creo que fue lo distinto, en un momento en el que un pueblo, asfixiado por la politiquería, el escándalo y la estridencia, busca otras opciones. Hablando con personas que sé no son populares, dejan saber que no le desagrada una candidatura de Delgado. El momentum de Charlie se me parece al que tuvo Luis Fortuño al prevalecer en la primaria frente a Pedro Rosselló en el 2007. Se convirtió en el rockstar de aquel momento.

Pedro Pierluisi tiene esa misma personalidad de Delgado en el sentido de que no es abrasivo con el opositor y ambos pueden recoger algo de votos de la periferia. De hecho, Pierluisi obtuvo en su primera elección para comisionado residente más de un millón de votos y en su segunda elección, mientras su partido perdió control de gobernación, Cámara y Senado, él prevaleció. Tampoco debe ser subestimado.

¿Cuáles son los escollos de Pedro Pierluisi para ganar?

Primero, la profunda herida que mostró tener la gobernadora Wanda Vázquez con su derrota y su intención de ayudar poco o nada para que Pierluisi o la palma triunfen, algo develado en su discurso de aceptación de la derrota. Son 100,000 electores que votaron por Vázquez y que necesita Pierluisi para prevalecer.

En segunda instancia, en este cuatrenio el país ha sido muy castigado por una administración PNP y esa otra herida está a flor de piel. Corrupción, gobernador renunciando, manejo de suministros en el sur, manejo de compras Covid, legisladores de la palma intervenidos y/o arrestados, etc. ¿Cómo Pedro Pierluisi se venderá como la opción del mismo PNP que nos vendió a Ricardo Rosselló? Ya veremos.

Finalmente, el PNP se jacta de que cada vez que ha ido a primarias para la gobernación, termina ganando las elecciones. Eso es cierto, pero lo que no dicen es que eso ocurre luego de el pueblo sufrir administraciones del PPD. Esta es la primera vez que van a una primaria estando ellos en el poder y luego de un cuatrenio en el que los escándalos no paran. En esta ocasión es el Partido Popular el que tiene hambre de ganar, mientras el PNP sufre un serio desgaste.

¿De qué dependerá un triunfo de Pedro Pierluisi? Del opposition research que le hagan a Delgado, de si encuentran cucarachas en el municipio isabelino y las exponen. Charlie Delgado dice que la última auditoría de la Oficina del Contralor no detectó ninguna irregularidad. Eso es bueno para el discurso pero no quiere decir que no haya malos manejos. Y no estoy diciendo que los haya, pero el Contralor no necesariamente detecta casos de corrupción. ¿Cuantos casos de corrupción han surgido que no son productos de auditorías del Contralor? Muchos.

En el tema del estatus y la ideología de Charlie Delgado, dependerá de cuán a la izquierda se proyecte. No creo que Puerto Rico busque alejarse de Estados Unidos, todo lo contrario, y la aplastante derrota de Carmen Yulín Cruz lo evidencia. Será un tema muy activo en esta campaña.

El flanco débil de Delgado, que supongo atacaría el PNP, es su carácter, su palabra y la inestabilidad de ésta cuando cambia de posiciones. Un día es soberanista y otro día no, un día cree en las terapias de conversión y otro día no, un día aborrece a Aníbal Acevedo Vilá y otro día lo abraza.

Todo dependerá de lo que encuentre el PNP en los próximos dos meses para restarle a la candidatura de Charlie Delgado, mientras tanto, hoy lo veo ganando.