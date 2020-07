Opinión de Alex Delgado: Gobernadora no se ayuda… y Pierluisi tampoco

“Yo espero que hayan visto estas fotografías que están en las redes sociales… el juez que juzgó mi caso, en una actividad de recaudación de fondos de Pedro Pierluisi…”, dijo la gobernadora Wanda Vázquez en una entrevista televisiva la semana pasada (Noticentro al Amanecer) donde acudió para defenderse de la designación de un Fiscal Epecial Independiente (FEI) en su contra.

Su planteamiento es que el juez Rubén Vélez, del panel del FEI que votó a favor de que un fiscal ausculte si hay o no delito en unas actuaciones de ella, es parte de la campaña del ex comisionado residente, dando a entender que había estado en una recaudación de fondos de Pierluisi en tiempos recientes.

La gobernadora presentó de lejos, a la cámara, una fotografía en la que no se distinguía quiénes aparecían en la misma. Días después se publicó la foto y en la misma no estaba el ex comisionado residente, tampoco estaba el Vélez. ¡Peor aún!, la foto era de una fiesta navideña del año 2016, seis meses después de la primaria de ese año y la que aparece el alcalde de Arecibo, Carlos Molina con un grupo de seguidores.

¿Porqué mentir, señora gobernadora? ¿Cuál es la necesidad de decirle mentiras al pueblo, ¡sabiendo que miente!? Honestamente no sé qué pasa por su mente. La constante con la gobernadora Wanda Vázquyez es que un día dice una cosa y días después se evidencia que no decía la verdad. Y el problema es que ella sabe que la cogieron en el paquete y no tiene inconveniente de volver a decir algo que no es correcto. Vuelven a demostrar que mentía y más adelante repite la falta de honestidad. Uno sabe que los políticos muchas veces mienten, pero eso es una cosa y otra es que los cojan en el embuste, en la mentira y más adelante sigan mintiendo como si eso fuera algo aceptable en un líder que dirige un gobierno. Entonces, con ese expediente, ¿cómo creerles cuando dicen su fuerte es la credibilidad?

Señores, yo no estoy diciendo algo que creo o que me dijeron. Estoy diciendo algo que he visto, que usted también ha sido testigo, y que en escritos anteriores he enumerado con hechos.

De otra parte, hace unos días hablaba de los Comités de Acción Política (PAC), tras la queja del director de campaña de la gobernadora, Jorge Dávila, en el sentido de que había tres PAC en coordinación con el equipo de campaña de Pierluisi para hacerle daño electoral a Wanda Vázquez. Una de esas organizaciones mencionadas fue el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores. No es creíble decir que este sindicato favorece al candidato penepé porque esta es una organización que respalda a candidatos que principalmente creen en la separación de Puerto Rico de Estados Unidos. Ahora, otro de los mencionados es el PAC “Salvemos a Puerto Rico” registrado por el CPA Joseph Fuentes. Según el CPI, para las elecciones pasadas Fuentes había registrado el PAC “PRP, INC”. Un detalle es que ese PAC lleva “casualmente” las siglas del nombre de Pedro Rafael Pierluisi. Otro detalles es que para esos eventos electorales aparecen donando al PAC dos de los hijos de Pedro R. Pierluisi.

Este PAC llamado “Salvemos a Puerto Rico” recibió $250,000.00 de dos fundaciones. Una registró como su número de teléfono uno que nunca contestan y la otra puso como su número el de un fast food en Carolina. Al preguntársele a Pierluisi, éste indicó que no sabe nada y que no tienen que ver con su campaña.

Yo no puedo decir que sabe o que sí tiene que ver porque no tengo evidencia de una cosa o la otra. Ahora, ¿conoce a Joseph Fuentes? ¿Y porque no le pide a Fuentes que salga a explicar para que desepejen cualquier duda sobre él, como candidato, o su campaña? Fuentes no debería tener nada que temer si las cosas pueden ser explicadas de forma creíble.

Lo menos que debe esperar el pueblo es que explote otro escándalo los próximos años que tenga que ver con financiamiuento de campañas ni contratos que paguen deudas electorales con fondos públicos.