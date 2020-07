Opinión de Alejandro Figueroa: Pagamos las consecuencias de las mentiras

La Gobernadora de Puerto Rico desgraciadamente piensa que “su pueblo” o tiene memoria corta o es tonto, o ambas. Desde el momento que asumió la gobernación se ha dedicado a mentir, a decir una cosa y hacer otra. Mientras tanto, nuestro pueblo sufre las consecuencias de su incapacidad para administrar sumado a su empeño en una candidatura que, a todas luces, trastoca sus prioridades. Tomo este espacio para presentar un listado cronológico que intenta recopilar algunas de las muchas mentiras y/o medias verdades a las que nos hemos visto sujetos por Vázquez.

Tan pronto juramentó como gobernadora, prometió que no correría en las elecciones del 2020; hoy la tenemos en la papeleta primarista de un partido en el que nunca ha militado. Prometió que no viviría en La Fortaleza. Esa promesa duró poco, pues se mudó instantáneamente luego de juramentar. Al preguntársele sobre el plan de gobierno del PNP, específicamente relacionado al tema de la Estadidad, señaló tajantemente que ese tema “no era prioritario”, porque no mejoraba la calidad de vida de los puertorriqueños. En la misma entrevista que se le preguntó sobre la Estadidad, manifestó que, a pesar de tener una inclinación política, no quería atarse a un Partido, pero hoy pretende abrazar la bandera del PNP para adelantar sus aspiraciones personales. Tan pronto comenzó su gobernación, prometió una relación directa con la Junta de Supervisión Fiscal, llegando al punto de avalar el recorte a las pensiones de los retirados propuesto por la Junta y realizó un Mensaje Especial televisado para informarlo al pueblo. En medio de los terremotos, surgieron las controversias de los almacenes y suministros, los cuales terminaron con el despido de varios jefes de agencia. Luego se supo que fue por consideraciones estrictamente políticas y hoy día hay varias investigaciones corriendo al respecto. Wanda prometió villas y castillas para los damnificados del Sur. Al sol de hoy las ayudas prometidas no han aparecido, pero Vázquez utilizó las imágenes de sus visitas al Sur para promover su candidatura, jugando así con el dolor de nuestra gente. Para el mes de enero, el COVID-19 se estaba comenzando a propagarse por todo el mundo y el gobierno de Vázquez anunció que estaba preparado por si llegaba a Puerto Rico. Para sorpresa de muchos, el entonces Secretario de Salud y la epidemióloga del estado señalaron que era poco probable que el COVID-19 llegara a la Isla. Decían que China estaba lejos, y cuando aparecieron los casos en Italia, sostuvieron que era porque eran países cercanos. Aún cuando anunció el “lock-down” en abril 15, sabemos que NO había nada preparado. Nunca habilitaron el supuesto hospital especializado, las pruebas no existían, no había suficientes ventiladores, el plan de emergencia nunca se hizo público.

Hoy continuamos pagando las consecuencias. No hay pruebas, no hay rastreo, no hay plan para que nuestros niños puedan retomar sus estudios, no han protegido a nuestros adultos mayores aún cuando se sabe que son la población más vulnerable, no hay mecanismos efectivos implementados en el aeropuerto para impedir la entrada de personas contagiadas, etc. Y la Gobernadora, bien gracias; la que dijo no ser política anda pendiente a su campaña mientras tu y tu familia pagan las consecuencias en carne propia.