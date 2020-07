Opinión de Alejandro J. Figueroa: Discurso para las gradas

La gobernadora Wanda Vázquez detalló las nuevas normas para los pasajeros que lleguen a los aeropuertos de Puerto Rico ante la pandemia del coronavirus.

Entre los puntos más importantes destacan:

– Todo pasajero deberá usar mascarilla o bufanda de manera compulsoria, en el área de la nariz y la boca, durante su estadía en la Isla.

– Será obligatorio traer una prueba molecular de coronavirus con resultado negativo realizada 72 horas antes de llegar a Puerto Rico. De no tenerla, deberá estar en cuarentena por 14 días o hacerse la prueba.

– El pasajero deberá llenar un formulario sobre su información personal, resultado de prueba, dónde estará en Puerto Rico para ser monitoreado.

– El viajero no podrá entrar a Puerto Rico si arroja positivo en la prueba molecular.

– Las nuevas normas inician el 15 de julio.

De entrada, hay que dejar claro que estas medidas no sólo se toman de manera tardía, sino que la Gobernadora había prometido tomar medidas preventivas en los puertos marítimos y aeropuertos desde marzo, cosa que en términos prácticos no ocurrió. Recordemos que la Administración de Vázquez primero nos dijo que no debíamos preocuparnos pues no había vuelos directos de China a la Isla, luego nos dijeron que, dada la distancia entre los países de mayor número de contagios, como Italia y España, no corríamos peligro. Recordemos también que en nuestro puerto principal atracó el crucero Costa Luminosa, cuyos pasajeros desembarcaron a pesar de que se sabía que había personas contagiadas entre los tripulantes. A fin de cuentas, el Costa Luminosa dejó aquí a un matrimonio italiano. Ambos arrojaron positivo y la mujer murió.

Pero analicemos las nuevas medidas anunciadas a más de 100 días de que se presentaran en Puerto Rico los primeros casos de COVID-19. Primeramente, mediante la Orden Ejecutiva, la Gobernadora insiste en el uso de la mascarilla; a pesar de que ella es la primera que incumple con dicha directriz y obvia las medidas de distanciamiento social. Segundo, la Orden por un lado da la impresión de que será obligatorio presentar el resultado de la prueba molecular mientras que por otro abre la puerta para que se pueda entrar a la isla sin tener el resultado. Tercero, se pretende proyectar que se implementa una cuarentena cuando depender de la voluntad del individuo no provee garantía alguna de cumplimiento. Por ultimo, a pesar de la urgencia del asunto, la Orden entra en vigor el 15 de julio.

A fin de cuentas, todo esto comprueba que no se trata más que de otra oportunidad perdida para hacer lo correcto, desarrollar una plan en colaboración con los expertos e implementarlo para salvaguardar la salud de nuestra gente. Nuevamente tenemos un anuncio público para adelantar la candidatura, un discurso para las gradas mediante que pretende proyectar que se hace algo cuando la realidad se habla mucho pero no se ejecuta nada ni se logran los resultados que necesitamos.