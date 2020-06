Opinión de Sol Higgins: La negra esa

Hay momentos en la vida en los que “callar no es opción”, y en mi caso es imperante que les comparta lo que viví en mi primera campaña política. Lo dije en aquel entonces y nadie me hizo caso, claro George Floyd no había muerto, pero ahora si están escuchándo y lo voy a repetir, por mi hija de 9 años y mi hijo de 3, ambos negros.

El racismo en Puerto Rico va de la mano con la misoginia y de las dos fui víctima. Desde pequeña, la frase “negra fea y afrúa”, era constante en cualquier ataque contra mi. Ese “ataque de niños” no desapareció pues años más tarde tuve que lidiar con el afro que algunos pintaban en mis rótulos en lo que para ellos era un insulto. En otras ocasiones la batalla era con quienes pensaban que no tenía posibilidades porque según ellos, en determinado barrio o sector las personas eran muy religiosas y no votarían por mujeres y menos por una negra. O sea que para quienes pensaban así era negativo ser mujer y peor ser negra. Que bueno que la gente del distrito 35 los hizo quedar mal!

Cuando eres mujer y negra, el racismo y la misoginia se unen para quitarte toda oportunidad en la vida. En mi caso llegó al colmo de recibir recomendaciones para que abortara a mi bebé y así tener más “opciones” de ganar un escaño.

Todavía hay muchos que ven el color de piel y el genero como un “problema” para triunfar; incluso en el proceso político. Tengo que reconocer que siempre hay excepciones como en mi caso el alcalde, Joe Román y el representante Jesús Manuel Ortiz que siempre han reconocido nuestra fuerza.

Mis experiencias me motivan a luchar para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades de servir a nuestro país. Lo mismo con los negros y negras como yo. Mi lucha es para demostrar que al igual que la “negra esa” a la que algunos trataron de descalificar por su color de piel, existe una nueva generación de lideres que no va a permitir que el discrimen en Puerto Rico triunfe. !Unamos nuestras voces!