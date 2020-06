Opinión de Mariliana Torres: Responsabilidad Social en tiempos de COVID

Desde marzo encerrados y ahora que hay un poco de libertad lo menos que se ve es responsabilidad social. Ya que nos “autorizaron” hacer ejercicio al aire libre aproveché el fin de semana para realizar una larga caminata. Mi ruta fue desde el Condado hasta el Viejo San Juan. La mayoría de los caminantes y corredores eran jóvenes y personas adultas que necesitaban caminar por diversas condiciones de salud. Disfrutar de aire fresco con la mascarilla no es lo mismo pero no me la quité pensando en que era mi responsabilidad mantenerla en su lugar. Para mi disgusto la mayoria de los jóvenes no tenían mascarilla. Conversaban y tocaban a sus acompañantes como si no hubiera pandemia.

Se acercaban a cualquier persona y disfrutaban el momento. Entiendo que es difícil convencer a un adolescente que se quede en su casa mientras sus amigos celebran en la playa. Es que es muy difícil y más aún controlar los movimientos de infantes y niños en esa edad que no comprenden el no y lo que quieren es brincar, saltar y descubrir. A casi dos semanas de que la gobernadora Wanda Vázquez anunciara la reapertura de parte del sector económico por lo que he observado existe una falsa impresión de que el virus no está presente. Asumir tal percepción es no tener responsabilidad social. Sí es cierto que el gobierno asumió rápido, antes que Estados Unidos, el manejo de la pandemia para evitar contagios pero lo que no entiendo es cómo no ha podido reestructurar su famoso plan para iniciar la recuperación económica. En el camino como suele ocurrir en nuestro país lamentablemente los corruptos metieron la mano en las arcas y esos escándalos empañaron el buen inicio para evitar contagios. De ello no podemos olvidarlo pero Puerto Rico necesita encaminar un plan de reapertura económica urgentemente.

Los dueños de negocios han hecho lo que pueden y están siguiendo la absurda lista de cumplimiento para la apertura. Me refiero como absurda porque en muchos casos nadie ha constatado que se está siguiendo al dedillo pues el gobierno no tiene tanta gente para supervizar cada negocio. Aquí ha brillado la responsabilidad social del comerciante sea grande o pequeño para abrir su negocio y no irse a la quiebra. Perder el miedo para poder visitar ese lugar preferido es otra meta que cada uno de nosotros debe superar. Ya lo hice y visité una conocida panaderia en el Condado y un restaurante en la Parguera. Trato amable, servicio rápido y limpio. Me preocupa la cantidad de platos desechables que se utilizan y el regreso del plástico. En ambos lugares se me agradeció la visita y escuché la advertencia “si en tres meses no nos respaldan cerraremos”. La reapertura económica es sumamente importante con responsabilidad social de lo contrario será la debacle para Puerto Rico.

Lo que con mucho esfuerzo construyeron los innovadores en ese plan de levantar a la isla tras el impacto de María se puede ir al piso. Les invito a leer y estudiar los planes de reapertura de diversos países para que puedan tener una visión más amplia de lo que necesitamos. Ningún plan es perfecto pero puede ser ejecutado con inteligencia para el beneficio de todos los ciudadanos. Es importante y necesario. A la gobernadora y su gabinete se le debe exigir. No debe molestarse por ello pues hay cientos de personas desempleadas. Debe atender con premura el descalabro administrativo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Además, hay miles de personas descompensadas por la falta de servicios médicos que atienden sus afecciones de salud no relacionadas al COVID. Una medida restrictiva en las playas no vendría mal en estos momentos de contención del virus. No podemos retroceder en lo que se ha avanzado. Me parece que será irremediable las clases no presenciales. ¿Qué sucederá con los estudiantes que no tienen computadoras? La órden de distanciamiento social no es puro chiste. Todos debemos asumirla y respetarla de manera que podamos ir a la próxima fase que se tendrá que esperar al 15 de junio para saber cómo y cuál será.