Opinión de Alex Delgado: La Junta y la Guagua Blindá

Cuando algunos piensan haberlo visto todo, el gobierno busca la forma de sorprender a la ciudadanía con sus ineptitudes, lo que hace ver que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no solo hace falta, sino que debería tener más poderes. Usted puede gritar y pataletear contra la JSF, pero la realidad del caso es que es el mismo gobierno de Puerto Rico el que le dá sentido a la misma por la gran capacidad del gobierno de fallar en lo fácil.

Ayer Metro reveló que al día de hoy el gobierno no tiene “perra idea” de dónde está la innecesaria, lujosa y cómoda guagua blindada que le compraron a Ricardo Rosselló con fondos públicos para transportarlo por la isla. Oigame, no es que vamos a tener a un gobernador de un lado a otro en un Yaris, pero lo que han usado los demás gobernadores en llos pasados 50 años es más que suficiente. La guagua costaba menos de $87,000.00, pero al añadirle blindaje y otras comodidades, la llevaron a $245,000.00. “Vete pal…” decía el escandalizado pueblo, razón por la que entonces decidieron pasarla a la Policía de Puerto Rico y la unidad de SWAT.

¿Quién decidió que Rosselló necesitaba una guagua más cómoda y blindada? Digo, porque después que se publicó el escándalo se la quitaron y continuó con la que tenía, sin ningún problema. Señores, eso es ganas de botar parte del dinero del pueblo, y por eso vemos que nuestra clase política no tiene voluntad de cambio.

De otra parte trasciende que se “desaparecieron” de La Fortaleza tres corrales para infantes de $299.00 cada uno, un asiento protector de infantes de $349.00, una cama para niña valorada en $1,399.00, una lámpara de techo de $565.00, una butaca para masajes con valor de $3,365.00 y tres tabletas iPad con un valor de alrededor de $4,000. ¿Cómo es posible que las cosas desaparezcan y nadie sepa algo?

Volviendo a la guagua blindada, parte de la información es que hicieron el último pago de casi $60,000.00 en octubre de 2018 ¡sin que la entregaran!. Hoy, 19 meses más tarde, no la han entregado y nadie sabe dónde está. ¿Entiende porque el gobierno de Puerto Rico necesita clasesitas? ¿O me vá a decir que nos metieron en una deuda impagable porque son unos genios administrando, o que han quebrado varios monopolios porque son los “macaracachimba” de la sana administración pública, o que botan dinero en un vehículo blindado innecesario porque eso es en beneficio del pueblo? Podemos seguir mencionando, pero con eso es suficiente por ahora.

Otro ángulo de la historia es que, habiendo en la isla compañías que se dedican a blindar autos, ¿porque buscar una de Texas? Claro, puede haber el pensamiento de que “mientras más lejos de los boricuitas”, menos probabilidades de que explote el escándalo. No es que no vaya a explotar, pero cuando explote, quizás llevan tiempo usando la cómoda guagua y “puej… ya pa qué”. De otra parte, ya lo dijo ese “intelectual” llamado Juan Maldonado: “No es secreto que, en transacciones con el gobierno, tener un nombre americano se ve con mejores ojos que (un nombre) local”. Así que no es lo mismo Miguel Tejedor que Mike Weaver.

Aquí se estableció PROMESA con una JSF en el 2016. Desde entonces las clase política que la resiste, para poder seguir gastando parte del dinero del pueblo en cosas innecesarias, la ha acusado de atentar contra el bienestar del pueblo. No hay que ser tan brillante para concluir que la amenaza que tiene el pueblo, los trabajadores, la empresa privada y todo Puerto Rico, con la situación financiera es porque esos mismos políticos que dicen que la JSF no hace falta, nos traeron, nos empujaron a esta situación. Es como si usted estuviera regateando, tuvo un acciodente y hay que amputarle una pierna. ¿Es culpa del cirujano? ¿Vá a llamar abusador y mal parido al cirujano?

Si Puerto Rico llegó a este nivel no es por la JSF. ¿Qué pasó antes de 2016, que nos trajo a esto? ¿Existía la JSF? ¿Estaba la JSF tomando decisiones o eran los políticos que quieren desaparecerla? ¿Y para qué la quieren desaparecer? ¿Para defender al pueblo? ¿Defenderlo? ¿Ahora? ¿Y porque no lo hicieron antes protegiendo las finanzas? Rest my case.