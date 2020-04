Opinión de Alejandro Figueroa: Nos Fallaron

Ante una emergencia, el rol del Estado consiste en la articulación, organización y coordinación de todos los actores sociales e institucionales involucrados en el proceso con el fin de prevenir y reducirlos factores de riesgo en la sociedad y garantizar la respuesta oportuna, la recuperación post desastre. Desgraciadamente, en un momento tan crítico como el que vivimos como consecuencia de la pandemia mundial del COVID-19, lo que vemos en PR de nuestro aparato gubernamental refleja total incapacidad de gestionar hasta los mas sencillo. Nuestra gente vive agobiada en un estado de sitio mientras la torpeza de los que gobiernan la isla solo empeora nuestra situación, crea suspicacia por los casos de obvia corrupción, genera desesperanza y nos condena a pasar aún mayor tiempo encerrados por falta de data que permita una reapertura bien planificada.

Al repasar algunos de los asuntos esenciales que debe gestionar el gobierno en momentos como este, no podemos llegar a otra conclusión que no sea que NOS FALLARON. Veamos.

Alimentación de nuestra población necesitada – A quedado al desnudo la insensibilidad de la Administración de turno al ver como obstinadamente se niegan a abrir los comedores escolares para que estos funjan como centros de distribución de comidas preparadas, como se está haciendo en la mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos.

Desembolso de los fondos de desempleo – Con un aumento de sobre 175,000 solicitudes de desempleo nuevas, sumadas a los cientos de miles que ya habían solicitado estos fondos, el procesamiento y desembolso de fondos está prácticamente paralizado, generando frustración para muchos y llevando a miles familias al borde de la desesperación.

Programa de Asistencia Nutricional – El programa que brinda una asignación mensual para la compra de alimentos recientemente recibió una inyección multimillonaria en los paquetes de ayudas aprobadas por el Congreso federal para responder a la pandemia. Dada la reducción en salario de algunos y la situación de desempleo de muchos otros, las solicitudes para lograr acceso al PAN también se han disparado y el Departamento arrastra los pies en el procesamiento de estas.

Manejo de data, Pruebas y Rastreo – Todos los días surgen dudas y problemas adicionales con la data que recopila el Departamento de Salud en cuanto a los resultados de las pruebas, muertes, hospitalizaciones, etc. Ya no hay manera de creer en la data que proveen. Para colmo, se han obstinado en enfocarse meramente en distanciamiento social y han olvidado por completo los componentes esenciales de pruebas y rastreo sin los cuales no hay forma de desarrollar una estrategia de reapertura.

A fin de cuentas, y en claro contraste, mientras la ciudadanía ha puesto de su parte cumpliendo con todo lo que se le ha pedido, desde el distanciamiento social hasta las medidas de prevención para evitar el contagio, el Gobierno nos ha fallado y ha demostrado incapacidad para corregir los errores cometidos.