Opinión de Mariliana Torres: Ocultando información

Los periodistas nunca debemos permitir faltas de respeto de nuestros entrevistados o entidad que convoca. Desde hace mucho tiempo se ha estado observando al ente gubernamental citar a una hora y luego de esperar y esperar es que llegan los entrevistados. Este proceder que considero una falta de consideración se ha estado permitiendo por años porque los periodistas (empleados) deben seguir las instrucciones del patrono (medio de comunicación) que necesita la historia para llenar la agenda del día. Hay periodistas que por respeto a sí mismo y obviando la supuesta insubordinación deciden levantarse e irse. Fíjese que detrás de las cortinas algunos llamados asesores de comunicación con sueldos altos y que le dicen a su jefe que contestarle al periodista se dedican a hablar despectivamente de todos tal como si fuera el famoso chat que desembocó en la renuncia del gobernante Rosselló, hijo. Lo peor de todo esto es que el pueblo sufre las consecuencias porque el periodista está acostumbrado a que lo insulten los que no quieren que se sepa la verdad.

Cuando se está en campaña electoral los que quieren ganar la confianza del pueblo para llegar a las esferas de poder incluyen en su discurso la palabra transparencia y prometen total acceso. Este gobierno lo prometió. Que el pueblo no lo olvide. Sin embargo, esta semana le cerró las puertas a la prensa. Es obvio que no quieren la presencia de periodistas.

El acceder a la información es un derecho de cada ciudadano a conocer la verdad. En cada ocasión que un periodista es mancillado, no le entregan documentos públicos, no contestan preguntas y se le prohibe la entrada a edificios públicos a usted se le está negando la información y se le están violando los mismos derechos que a los periodistas. El periodista no tiene más derechos que usted y trabaja en la fiscalización de información vital para el pueblo. Jamás le hacemos el trabajo a los fiscales porque nuestro trabajo es investigar e informar pero sé que ellos agradecen cuando levantamos la tapa de la olla. Así ha llegado a usted información vital que se la colocamos encima de su mesa para su consideración como el contenido del famoso chat de Rosselló y el grupete de panas. Desde hace mucho tiempo se conoce de la problemática administrativa en el Departamento de Salud. No es normal que se evite contestar llamadas a los periodistas, que se mencionen excusas acompañadas de palabras impublicables, que se denote la falta de conocimiento y profesionalismo, que se niegue constantemente la revisión de documentos públicos. Para colmo ante una emergencia salubrista como ésta no tengamos pruebas disponibles y no puedan contestar porqué. Que no puedan admitir que los números oficiales publicados son incorrectos y que por lo tanto la aseveración de que se estea aplannado la curva de la pandemia es falsa.

A falta de resultados es obvio que Salud no tiene información verdadera. En todos estos escenarios revelados por la prensa se reclama transparencia. Cada uno de ustedes tiene el derecho a conocer cómo el gobierno toma las decisiones en política pública, en qué se gastan los fondos públicos, tenemos derecho a acceder a los contratos públicos y a quien se le adjudico los mismos, si hubo pérdidas en la compra asi como la valorización de la ésta. La revisión de la situación de cada agencia gubernammental no es un asunto que debe molestarle a los superiores pues es nuestro deber conocer si el servicio público que se ofrece es notable. También es meritorio que se conozca lo bueno, lo que transforma, el trato justo y el cumplimiento. La transparencia que prometieron se logrará cuando conozcan el deber del periodismo y aprendan a respetar nuestro trabajo al servicio del pueblo. La relación de confianza que buscan de los electores la lograrán cuando rindan cuentas sin ocultar información.