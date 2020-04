Opinión de Alex Delgado: Gobernadora, vá bien, pero…

Nadie puede negar que la decisión de la gobernadora Wanda Vázquez Garced con el toque de queda fue la determinación correcta. Basta mirar a Estados Unidos y ver el desmadre que tienen por no tomar medidas a tiempo. ¿Ha funcionado en Puerto Rico? Sí señora gobernadora, y eso hay que adjudicárselo a usted. No podemos adjudicarle responsabilidad solo cuando las cosas salen mal. Cuando sus decisiones salen bien, no hay que buscarle la vuelta para ver cómo desmerecemos su logro, independientemente de que haya otras circunstancias alrededor.

Hay periodistas cuya filosofía es que el ejercicio de la profesión debe ser estrictamente buscar, descubrir y señalar lo que está mal, y que no se debe destacar las cosas que un gobierno pueda hacer correctamente porque ese es su trabajo y no merece reconocimiento o reseña. En mi caso, no comparto totalmente esa visión. Si el estado hace algo bien, en beneficio del pueblo, puedo destacarlo sin que se me caiga un canto, tampoco me hace menos periodista que el que invierte casi el 100% de su esfuerzo en señalar y criticar. El periodismo se ejerce de distintas formas. Está el que entiende solo debe informar, está el que entiende que puede opinar. Yo estoy en esa última línea. Ahora, no enfoco mi opinión solo en criticar al gobierno, más si es de “X” partido o ideología, porque entonces sería una agenda ocultada tras la profesión periodística.

El que hoy destaque que la gobernadora vá bien en el manejo de esta emergencia, aún con alguno que otro traspié, no significa que cambié ni comprometí mi criterio. De hecho, estoy consiente de la controversia del contrato de 38 millones, pero es una que no está madura como para decir que hubo o hay corrupción. Sí, puedo rascarme la cabeza, cuestionar, y solicitar explicación, pero cuando trascienda la totalidad de la información, entonces sí podré señalar corrupción, si la hubo. No hay dudas que el desinterés de La Fortaleza en brindar explicaciones sobre ese escándalo al pueblo es preocupante, pero no concluyente como para validar como “hecho” lo que hasta el momento es una especulación. Para esto habrá tiempo de analizar más adelante y de señalar si lo amerita.

Regresando al tema del manejo de la gobernadora en esta emergencia con el toque de queda, gracias al mismo, en mi opinión, hoy tenemos una cantidad de muertes, que aunque muy lamentables, caen dentro de un número “razonable” en comparación con otras jurisdicciones. Hablamos de algo inevitable, el virus llegó y cobrará vidas puertorriqueñas, por lo que el enfoque debe ser en cómo hacemos que sean las menos posible.

Por el momento no podemos tomar los casos positivos de Covid-19, en mi opinión, para medir el impacto de las medidas. ¿Porqué? Porque no tenemos la cantidad de pruebas necesarias y por los casos asintomáticos, entre otras cosas. Descarto, por el momento, ese barómetro a la hora de evaluar el efecto de las medidas.

El fin es preservar vidas, cuántos sobreviven luego de contagiarse. Mirándolo desde ese ángulo, el éxito momentáneo de las medidas debe ser considerado a base de la cantidad de muertos, aunque suene irónico, pero me refiero a que mientras mientras menos fallezcan, podemos asociarlo, principalmente, a las medidas tomadas. Puede haber falsos positivos o falsos negativos, depende de la prueba y cuándo se administra. Lo que no hay es “falsos muertos” o “muertos negativos”. Mi análisis es de lo que ha ocurrido hasta el día de hoy y para nada pretende pronósticar lo que ocurrirá en una, dos, tres o cuatro semanas.

El “pero…” en el título de este escrito es porque hay cosas que se pueden manejar de otra forma y probablemente anticipar comportamientos. ¿Qué tratamos? De evitar contagio para evitar muertes. En la determinación de cerrar el acceso a la ciudadanía a los establecimientos de alimentos se podía anticipar una estampida. No se puede decir que sorprendió el comportamiento de la ciudadanía porque es el “uso y costumbre”. Se pensó que cerrando desde el jueves en la noche hasta el lunes en la mañana ayudaría a mantener a la ciudadanía en sus casas. Lo que provocaron fue pasar la posibilidad de contagio del fin fin de semana a estos pasados tres días, con el agravante de aumentar las probabilidades al aglutinar más personas en las filas.

Gobernadora Wanda Vázquez, vá bien en el toque de queda, sin embargo, no debe permitir que la emoción de que algo está saliendo nuble la razonabilidad de causa y efecto en su equipo de trabajo. O entender que una aceptación, hasta el momento, de la ciudadanía es una cuenta abierta y que obedecerán el 100%. El task force médico fue otro acierto, y sin cuestionar en lo más mínimo su profesionalismo y capacidad, fallaron en no anticipar algo predecible por precedentes cercanos, como la emergencia de los terremotos. En nada esto pone en tela de juicio la confianza que tengo en esos profesionales porque se está trabajando con algo muy complicado jamás pensado y todos somos humanos. Que esto sirva para aprender de cara al futuro en esta batalla.

Sugiero cuidado y análisis un poco más amplio en la toma de decisiones. Se puede apretar por un lado y soltar un poco por otro, como ha hecho con otros aspectos, y así mantiene, dentro del desbalance, una válvula de escape. No solo tiene en sus manos la salud física de los puertorriqueños, también tiene la mental. La ciudadanía está cooperando, pero no debe llevarlos al punto de asfixie porque pasa lo que pasó en los pasados días, y por más que entiendan los riesgos de salir, pueden entender también que no les quedará de otra y se tirarán a la calle. Ya lo hicieron esta semana.