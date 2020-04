Opinión de Jesús Manuel Ortiz: "16 days later"

El pasado 13 de marzo salió de su posición el ex Secretario de Salud Dr Rodriguez Mercado y comenzó el principio del fin de la Dra. DeSeda como epidemiología del estado. Dos días más tarde entró en vigor un histórico toque de queda y cierre total de comercios en Puerto Rico. De ahí en adelante comenzaron a salir todos los secretos que demostrarían la desorganización y el caos en el Departamento de Salud para atender la respuesta.

Hoy conocemos que mentía el gobierno cuando decía que el protocolo de Salud estaba listo para atender la potencial emergencia. Conocemos que no existía rastreo de contactos de casos positivos, que el Hospital de Bayamón que anunciaron realmente no estaba listo, que no existía plan para disponibilidad de datos, que los respiradores los enviaron a buscar 8 días después de iniciar el toque de queda y que no existía un plan para designar coliseos, hoteles o centros de convenciones para tener mas camas disponibles en caso de necesitarlas. 16 días después chocamos con el espejismo que nos vendieron. En medio de esa crítica realidad, la gobernadora designó al Dr. Lorenzo González como nuevo Secretario de Salud.

Su encomienda, dada la situación y el estado del Departamento de Salud, es difícil y requiere de la ayuda de todos. Me parece que comenzó bien al hablarle al país con franqueza sobre el verdadero estado de la respuesta. Su proyección va en buena ruta pues al hablar claro y sin titubeos nos ofrece la esperanza de que pueda encaminar orden en la operación. Su agenda está llena pero es vital que pueda resolver la falta de pruebas, abrir todos los datos necesarios para el seguimiento en tiempo real del virus, dar la batalla y lograr la llegada de la mayor cantidad de respiradores posible e informar al país sobre el proceso, presentar un plan para añadir camas y fiscalizar la operaciones de los proveedores de salud.

Secretario González, como diría el americano, “16 days later” estamos entre el coraje por el engaño y la esperanza de que al fin alguien nos diga la verdad. Mis mayores deseos de éxito en su gestión.