Opinión de Mariliana Torres: Desinformación

En nuestra lucha diaria para no contagiarnos con el coranavirus también entramos en la dura batalla de la desinformación. Ante un enemigo tan peligroso que desconocemos por todo su alcance y las mutaciones tal como si fuera una película de ciencia y ficción consumimos todo aquello que encontramos en las redes sociales y medios de comunicación.

Para colmo de males encendemos la pantalla chica y encontramos películas inapropiadas durante esta época sobre pandemias que exacerban los ánimos o provocan depresión. Estamos luchando contra un enemigo sin rostro y al mismo tiempo común. Estas semanas de quedarse en nuestro hogar nos han servido para reflexionar sobre donde estamos y hacia donde vamos. Siento que me falta información sobre ese enemigo común que seguimos batallando. Seguimos aprendiendo día a día de biología y química. Para algunos las asignaturas que más nos dieron trabajo pero para los periodistas amantes de la ciencia y la medicina lo que está ocurriendo es fascinante. No malinterpreten me refiero a la investigación científica. Como siempre me ha gustado la medicina me paso día y noche buscando y rebuscando sobre el enemigo que nos toca a la puerta. Pero me da escalofríos observar como muchos compañeros periodistas estan trabajando a ciegas.

La falta de transparencia en los procesos de divulgar información es muy peligroso para un pueblo que depende de los medios de comunicación para conocer por donde vamos con esto. No se donde el componente comunicacional de la gobernadora aprendió que ocultar información le favorece. Un gobierno que presenta con una comunicación efectiva lo que está haciendo con el fin de lograr su confianza mantiene al pueblo tranquilo. El asunto de la desconfianza de por si en los líderes políticos hace muy difícil ese proceso de comunicación. Si un periodista hace una pregunta al político de turno cumple con su deber de preguntar.

El político está en su derecho de contestar o no hacerlo. Es completamente aceptable ser incisivo con el entrevistado. El hecho de que un entrevistado evite contestar las preguntas que hay que hacer no es una falta de respeto pues los periodistas estamos acostumbrados a que nos pisoteen, griten y ofendan. Si fuera por eso no saldriamos a hacer nuestro trabajo. Lo que es muy peligroso es la falta de transparencia ante lo que es evidente. Están ocultando información en las transacciones gubernamentales y en el plan salubrista. Se han fijado que todos han callado en las últimas horas o desvían la atención. Luego del acto “religioso” durante el fin de semana se evitó a toda costa una comparecencia ante la prensa.

Desde el punto de vista de comunicaciones y analizando profesionalmente el acto de “oración” ese tipo de comparecencia constituye una propaganda (lenguaje publicitario). Es decir, se recurre a la técnica de comunicación que estimula a la audiencia a adoptar puntos de vista de otros. Cuando ello ocurre se le está privando al pueblo de obtener información valiosa y certera. En esta coyuntura es necesario que los periodistas puedan acceder a documentos certeros y a entrevistas donde las preguntas sean contestadas. Es pertienente promover de forma urgente qué es lo que el gobierno está haciendo ante el miedo del contagio y la desesperación que causa la no asociación.

Dejando afuera la política partidista que daña todo esfuerzo es necesario conocer el plan de reincorporación a la llamada “vida normal”, cómo nos recuperaremos, qué debemos hacer como ciudadanos responsables, cuál debe ser nuestro esfuerzo salubrista, qué hará la escuela pública para no perder el semestre escolar, qué hay que hacer para evitar ser parte del pico de la campana de la enfermedad que no es otra cosa que evitar ser parte del grupo mayor de contagiados en estas próximas dos semanas críticas conociendo que no tenemos camas y necesitamos respirar.