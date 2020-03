Opinión de Jesús Manuel Ortiz: "Coronavirus: una guerra avisada"

El 31 de enero de 2020, publiqué en este espacio, la columna titulada “Antes de que sea demasiado tarde”. En esta exigía a la gobernadora Wanda Vázquez y al secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, que actuaran con premura y responsabilidad respecto al tema del coronavirus. En ese entonces, el secretario, en su frecuente liviandad al actuar, señalaba que el virus no llegaría a nuestras costas, ya que Puerto Rico no recibe vuelos directos de China.

Al día de hoy, el panorama se aleja cada vez más al señalado por el secretario de Salud, pues la cifra de casos sospechosos de coronavirus en Puerto Rico sigue en ascenso. A pesar de esto, hasta ayer al mediodía, cuatro días después del anuncio de los primeros casos sospechosos, el gobierno de Wanda Vázquez no tenía conocimiento de cuándo recibirían los resultados de las pruebas llevadas a cabo a los pacientes, y tampoco tenían idea de cuándo podrían comenzar a hacerse las pruebas en Puerto Rico. La demora en tener los resultados de las pruebas nos ha mantenido a ciegas y ha colocado en riesgo a toda la población.

En el escenario actual que se encuentra Puerto Rico, no es irracional anticipar la posibilidad real de que haya en la isla casos de coronavirus no detectados al momento. Con este cuadro de incertidumbre, considero correcto suspender toda actividad multitudinaria, incluidos los eventos de campañas políticas, deportes y entretenimiento. Asimismo, ante el desdén y la desorganización del Gobierno, nos corresponde a nosotros, el pueblo, actuar afirmativamente para protegernos de esta potencial crisis de salud pública. Es nuestra responsabilidad ciudadana enfrentar esta situación con la seriedad que amerita, tomar las medidas indicadas por las autoridades de salud pertinentes y no exponernos al contagio.

Gobernadora y secretario de Salud, la dejadez ya nos ha colocado en desventaja. Sus esfuerzos principales tienen que ir dirigidos a agilizar el proceso para comenzar a hacer las pruebas de coronavirus en Puerto Rico. Cuanto más demoremos en identificar potenciales pacientes, más difícil será contener la propagación del virus. La guerra estaba avisada; espero que aún no sea demasiado tarde.