Opinión: La amplitud de la autodeterminación

La lucha por nuestra autodeterminación no puede desvincularse de las demás luchas liberadoras presentes en nuestro país. Esto es así porque las diversas luchas sociales tienen como elemento en común que son luchas por la autodeterminación, entendida en un sentido amplio. Son luchas para tomar el control sobre nuestras vidas en todos sus aspectos. Por eso, la autodeterminación incluye tomar el control sobre los procesos que nos afectan en los lugares donde trabajamos, en las comunidades donde vivimos, en las escuelas en las que estudian nuestras hijas y nuestros hijos, y en los espacios públicos. Incluye, también, la lucha contra las injusticias, como la entrega de las empresas públicas al capital privado, convirtiendo los servicios esenciales en mercancía. Nuestra lucha como mujeres por el derecho a escoger, a decidir sobre nuestros cuerpos, la lucha de la comunidad LHBTTQI+ por vivir sin acoso, sin hostigamiento, sin sentir la constante amenaza sobre sus vidas, y la lucha por la soberanía política son todas manifestaciones de nuestro derecho a la autodeterminación como seres humanos. Todas, en ese sentido, son luchas contra alguna forma de opresión.

La orientación sexual y la identidad de género son manifestaciones del derecho a la autodeterminación. Compartimos el horror y la indignación que siente todo Puerto Rico ante la violencia y los asesinatos provocados por el machismo y la homofobia, e insistimos en que no podemos evitar estas situaciones si no nos deshacemos de todas las formas de discriminación. El odio y el prejuicio son obstáculos en la ruta hacia nuestra autodeterminación. Por eso, es urgente adoptar la educación con perspectiva de género en todos los niveles. No hay excusas; no podemos esperar más. Sabemos que podemos lograr cambios necesarios mediante nuestra movilización. La participación en las manifestaciones y la participación electoral son algunas de las formas concretas más importantes de autodeterminación. Nuestra expresión en las calles puede complementarse con la participación electoral, apoyando nuestra alternativa. Inscríbete y saca tu tarjeta electoral si aún no lo has hecho.