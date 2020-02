Opinión de Alex Delgado: "Temeraria y peligrosa"

¿Sabe por qué estamos quebrados? Por las decisiones políticas de los Gobiernos, porque el dinero no sale del bolsillo de ellos, sale del suyo, que paga IVU y contribuciones. Como el dinero no sale del bolsillo personal de esos políticos, pues no les importa y sacian su politizada mente, sus corajes y rabietas políticas. Así piensa el político: “Que se fastidie; eso lo paga el pueblo”. Obviamente, no lo verbaliza públicamente, pero es lo que pasa por su mente.

Desde mi punto de vista, ese es el caso de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien expondrá las maltrechas finanzas de la capital (dinero de los sanjuaneros) a sufrir más todavía por un capricho político y personal, totalmente alejado del cuido racional y apropiado del dinero público, lo que para algunos levanta otra bandera roja de su capacidad administrativa para manejar el dinero del pueblo.

Hablo del caso del exjefe del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo. Este es un empleado de carrera del Municipio de San Juan, que, con la autorización de la alcaldesa, se fue al NMEAD en destaque, algo que ocurre constantemente en el Gobierno, que de un puesto se mueve a otro de forma temporal, sin perder el derecho, por ley, de regresar a este.

Dijo Cruz el domingo 19 de enero pasado, y luego de que la gobernadora Wanda Vázquez sacó a Acevedo de su puesto de confianza en el NMEAD: “…yo instruí anoche a los abogados del Municipio, a la directora de Recursos Humanos, que no recibiera a Carlos Acevedo de vuelta al municipio… Que me obligue un tribunal a recibirlo. Yo no voy a premiar recibiendo para atrás a una persona que ha sido negligente en el desempeño de su deber, que potencialmente ha causado la muerte por negligencia de seres humanos, y que no ha cumplido con lo más básico, que es ser director de Manejo de Emergencias en manejar una emergencia… Si ella lo relevó de su cargo, lo que corresponde es que él regrese, pero yo no le voy a recibir”.

O sea, a horas del anuncio de la gobernadora, cuando no había detalles, más allá de una información generalizada y sin todos los elementos, todas las versiones, sin una investigación, sin un debido proceso, la alcaldesa “despide” a Acevedo teniendo nada en sus manos. ¿Así gobernará a Puerto Rico? Despidiendo gente de sus puestos de carrera porque sí, “porque a mí me da la gana que así sea”. Acevedo, que no es necesariamente “santo de mi devoción”, por su desempeño en el NMEAD, tiene un puesto de carrera en el municipio; no es de confianza.

La alcaldesa dice dos cosas que me llamaron la atención. La primera es que reconoce que lo que corresponde, y la cito: “…es que él regrese”. “Rest my case”, diría un abogado, por lo que supongo la alcaldesa le acaba de dar el caso más fácil de su vida a la Lcda. Mayra López Mulero porque existe el reconocimiento de la alcaldesa para que el Tribunal diga: “Si usted dice que eso es lo que corresponde, lo reinstala en su puesto y le paga todo lo que dejó de pagar”. Obviamente, el municipio invertirá en gastos y recursos económicos para el caso, más expone a las arcas del municipio a pagar la defensa de Acevedo por provocar un reclamo reconociendo que no tiene la razón. Ni se diga si lo margina en sus tareas, porque ya puede haber establecido un discrimen con sus propias expresiones, lo que, a su vez, podría hacer que bote más dinero de los sanjuaneros en una potencial demanda.

No hay dinero para arreglar calles, pero sí para casos que no benefician al pueblo y que se sabe que se perderán.

Lo otro que me llamó la atención es que dice que Acevedo, potencialmente, provocó la muerte de seres humanos en su negligencia. Por lo menos, en el caso de los terremotos murió una persona aplastada por una pared, y otra, presuntamente, de un ataque al corazón tras un sismo. No recuerdo haber escuchado que alguien murió porque durmió en el piso porque no tenía un catre, o que no tenía agua.

Alcaldesa, no entiendo lo de traer halado por los pelos lo de que “potencialmente” matan gente por negligencia. Hay gente que conspira para poner bombas con la intención de matar seres humanos inocentes, y hay quien los celebra y recibe como héroes. ¿En serio quiere tocar ese tema?

¿Que no fue competente Carlos Acevedo al frente del NMEAD y por eso hay que despedirlo sin el debido proceso? Alcaldesa, cuando vemos San Juan, ¿usted cree que el pueblo la evalúa, en su mayoría, como una funcionaria competente? Si miramos las calles, el abandono, los deambulantes… Mejor lo dejamos ahí.

Lo que está haciendo, alcaldesa, es muy peligroso para lo que debe ser una administración de ley, y sobre todo, orden. Y si se hace en lo pequeño, no quiero imaginar en lo más.