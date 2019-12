Activando el cannabis interno

¿No sería maravilloso que pudiésemos comenzar el 2020 olvidando o, por lo menos, restándole importancia a las experiencias negativas vividas en el 2019? Se ha comprobado que tendemos a recordar más vívidamente y por más tiempo lo negativo que lo positivo. Y cuanto más revisitemos ese recuerdo negativo y más enfaticemos la emoción asociada con él, más real lo vamos a sentir y más felicidad va a robarnos.

Recuerdo una entrevista que realicé este año a unos de los “gurús” del cannabis medicinal en Puerto Rico, mi buen amigo el Dr. Jaime Claudio. Dijo algo que yo desconocía. Todos cargamos por dentro nuestro propio “cannabis” a través de lo que se conoce como el sistema endocannabinoide. Este complejo sistema de neurotransmisores se ocupa de aportar a mantener un equilibrio físico y emocional regulando áreas como el buen dormir, el apetito, el estado de ánimo y la memoria. Pero lo que más me impactó de lo que me dijo Jaime fue lo de la memoria. Cuando este sistema interno es fuerte, tendemos a olvidarnos más rápidamente de lo malo que nos ocurre. De ahí que el CBD, uno de los ingredientes del cannabis, se use con excelentes resultados en el tratamiento del estrés postraumático.

Tengo que confesar que yo debo tener un sistema endocannabinoide particularmente saludable porque me olvido de las cosas negativas con gran facilidad. Eso, por supuesto, tiene su lado positivo y su lado negativo. El positivo es que cargo menos peso emocional. Lo negativo es que el olvidar cosas que tal vez debí haber recordado me ha llevado a regresar a una que otra relación que ya se había roto cuando jamás debí haberlo hecho.

Yo quisiera regalarles a todos en esta Navidad mayor felicidad y bienestar, ofreciéndoles alternativas para fortalecer sus sistemas endocannabinoides. Comiencen a meditar y practicar mindfulness para combatir el estrés; coman más saludable; hagan más ejercicio; vigilen el exceso de alcohol; expónganse al sol y conéctense con la naturaleza. Y, sobre todas las cosas, agradezcan. Feliz Navidad y que el 2020 llegue cargado de bendiciones y más CBD natural.