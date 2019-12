Tengo poder

Cuando el ardiente sol del verano de 2019 quemaba nuestros rostros, ya había muchos pensando en esa silla de Fortaleza. Luego de la tormenta que sacó a un personaje de la gobernación, entonces un tortuoso proceso llevó a la abogada Wanda Vázquez Garced a sentarse en la codiciada silla.

Como era de esperarse, ya con el poder en sus manos: ¿quién se atreve a quitarle el trono? Habría que ser bien ignorante para pensar que ella no iba a optar por quedarse. Las contestaciones a la prensa en sus últimas semanas daban muestra de un trabajo que ella quería continuar. La firma de poderosas leyes que le suman adeptos en los empleados públicos, como la medida que les devuelve la cantidad de días acumulados en licencias por vacaciones y por enfermedad, y el recibimiento en La Fortaleza de personajes clave en la suma de votantes eran decisiones más que obvias. Durante la misa de aguinaldo en la Catedral de San Juan, una periodista de televisión se le acercó y, a horas de dar a conocer su mensaje, se le notó el interés y la búsqueda del lente fotográfico. Además, avisó a todos los medios de comunicación dónde estaría. Aunque es una estrategia rutinaria negar para cautivar luego, lo cierto es que tiene a los de su mismo partido haciendo lo que ella quiere. No olviden que ostenta el poder ahora. Entonces, el presidente senatorial la respalda, el casi casi gobernador Pedro Pierluisi está nervioso y otros siguen cambiando sus imágenes para complacer seguidores. Algunos acertados; otros deben repensarlo.

Pero más allá de eso, queremos escuchar y ver contestaciones que valgan la pena y que ayuden a reconstruir a Puerto Rico. No queremos reacciones vacías de “tengo un plan del plan”. Queremos saber con lujo de detalles cuál es el plan. Si Vázquez Garced prevalece en las primarias, hay que analizar concienzudamente a la candidata. Tradicionalmente, el Partido Nuevo Progresista cierra filas con quien sea el candidato, pues es una colectividad idealista y creen en la unidad para ganar ante todo el poder. Pero si usted no es de ese partido y vota por candidatura, ¿le daría su confianza a Vázquez Garced? ¿Por qué? Ahora más que nunca necesitamos periodistas incisivos para entender el por qué. No podemos seguir haciéndole la pregunta de por qué negó tanto su interés.

El pueblo tiene muchas interrogantes y desconfianza de los políticos. Vázquez Garced tendrá que convencer a muchos de las decisiones y el por qué las tomó mientras era secretaria de Justicia. Tiene el fantasma de Ricky Rosselló y la vinculación directa. Veremos si logra separarse. A su favor tiene que muchas personas la identifican como figura nueva y, en cierta medida, vapuleada por los macharranes de su colectividad política. Se desea presentar como mujer abnegada y ello le gusta mucho a parte de la sociedad tradicional.

El hecho de que una figura clave como Rivera Schatz le dé su respaldo es fundamental. Interesante, en términos del proceso, es conocer cómo se comportará el corazón del rollo del partido. Si Pierluisi no recibe el favor, me parece que es un mensaje claro. Otro asunto importante es conocer quién tiene el poder para recolectar dinero para la colectividad. Todo el mundo sabe que Pierluisi tiene el poder monetario, pero veremos si ella recibe el respaldo de figuras económicamente importantes. En cuestión de horas, sabremos quiénes serán sus aliados. La prensa debe moverse rápidamente para conocer la posición de cada cual.

Es importante, y los votantes merecen saber y conocer las posiciones de ambos. Como el periodismo es indispensable para la democracia, estamos en la coyuntura idónea para estipularlo.