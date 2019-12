En la asamblea general del PIP, el compañero Juan Dalmau en su mensaje de aceptación de la candidatura a la gobernación expresó: “Esta elección general es sobre historial y carácter. No me digas dónde estarás, dime dónde has estado cuando el país más ha necesitado”. Esa expresión y emplazamiento debe ser fundamental al momento en que los electores evalúen los distintos candidatos y candidatas a todas las posiciones en las elecciones del 2020.

Es imperativo evaluar en qué posición han estado con respecto a la Junta de Control Fiscal. De un lado, estarán los que celebraron e, incluso, promovieron la aprobación de la Ley Promesa, los que promueven el diálogo y la negociación con esta, los que han sido sus lacayos, abogados y cabilderos. Del otro, los que hemos denunciado a la Junta desde el principio, los que rechazamos y combatimos sus acciones en perjuicio de la Universidad de Puerto, de la clase trabajadora, de los pensionados, del país en general, como Juan Dalmau, que radicó e impulsó legislación para no pagarle fondos del Gobierno a la Junta.

En este proceso electoral estarán, de un lado, los que han mutilado el derecho a la educación pública y gratuita, promoviendo el cierre de escuelas y el “mercantilismo” de la educación en distintas formas. Del otro lado, los que nos opusimos a la mal llamada reforma educativa, los que valoramos el trabajo y la vocación de los maestros y maestras, que son la columna vertebral de nuestro sistema educativo.

También, tendrán ante su consideración los que promueven entregarle al mejor postor el sistema energético del país o los que promovemos la energía renovable y la defensa de nuestra corporación pública.

De igual forma, se tendrá que evaluar a los que nunca han promovido un verdadero sistema de salud pública y apoyan el modelo del enriquecimiento de las aseguradoras, frente a los que siempre hemos promovido la salud como un derecho humano, mediante la implementación de un plan universal de salud, con pagador único.

El historial y el carácter serán determinantes para demostrar dónde está cada candidato, si del lado de la corrupción y del abuso, o del de la defensa de la justicia, la equidad y la solidaridad.