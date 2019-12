Política motorizada

El pasado lunes participé en una entrevista en Jugando pelota dura (Univision PR) a la Lcda. Roxana Soto Aguilú, quien se denominó en algún momento como portavoz de Ricardo y Beatriz Rosselló, y que se hace llamar la “abogada motorizada”. No tengo por qué dudar de que la familia Rosselló la haya nombrado su portavoz porque nunca lo negaron, e incluso la ex primera dama promovió en algún momento que la escucharan.

No tuve la impresión de que el lunes hablara por instrucciones de ellos, y sí, más bien, expresaba sus deseos de que los Rosselló aspiraran a puestos electivos en las próximas elecciones.

Hubo momentos en los que percibí que no estaba concentrada, o que no prestaba atención a la pregunta, porque uno le preguntaba una cosa y ella contestaba otra.

Por ejemplo, en la discusión sobre la posibilidad de que Ricardo Rosselló aspirara a la gobernación en el 2020, algo que a mi juicio no ocurrirá, le pregunté: “¿Usted cree que el pueblo ya olvidó lo del chat, a cuatro meses?, ¿el pueblo sanó esas heridas de lo vertido por el ex gobernador?”

“Su premisa es equivocada porque el pueblo somos todos”, fue su respuesta. Una contestación que no respondía a la pregunta porque no pregunté o establecí quiénes componían el pueblo. Ni siquiera establecí una premisa, hice una pregunta, pero suponiendo que sí: ¿no hubo un chat?, ¿no fue hace cuatro meses?, ¿No hizo Rosselló expresiones en el chat?, ¿no hubo un pueblo herido? ¿Qué es lo equivocado?

Al no contestarla, tuve que preguntar nuevamente “¿Y sanó el pueblo?”. “El pueblo no ha sanado…” respondió, y luego de unos segundos añadió “…de haber perdido a Ricardo Rosselló de La Fortaleza”. ¿En serio? ¿Toma a chiste un tema tan delicado? La pregunta fue, y era evidente, sobre los sucesos que provocaron las manifestaciones que obligaron a Rosselló a salir de La Fortaleza y de Puerto Rico, pero habló de otra cosa.

Si yo pregunto de qué color es el cielo y usted me responde que la rueda da vueltas, usted puede decir que me contestó la pregunta y que no va a contestar lo que yo quiera. Bueno, pues mejor es decir: “No voy a responder esa pregunta”, y eso es aceptable, pero decir que respondió asertivamente, pues solo usted y los que estén igual de emocionados que usted entenderán que se emitió una respuesta que aclara la pregunta. Otros entenderán que no respondió. En mi caso, no busco que respondan lo que quiero, pero decir: “Sí, el pueblo sanó lo ocurrido en el verano” o “No, el pueblo no ha sanado”, a mi juicio respondería la pregunta. No escojo cuál respuesta debe elegir, pero sí espero que la respuesta luzca racional, que tenga algún sentido y coherencia.

Otro asunto que me pareció curioso, y hasta cierto punto con algún toque de disparate, fue la expresión constante de que todos los puestos electivos están vacantes en Puerto Rico. “Ahora mismo Puerto Rico tiene un Gobierno vacante…”, dijo. ¿Qué puesto electivo no está ocupado en este momento? ¡Ni el de Abel Nazario está vacante! Otro comentario con tono de disparate fue indicar que Wanda Vázquez “es gobernadora interina” porque no fue elegida por voto del pueblo. What! En mi opinión, eso es un comentario “motorizado”, no legal o constitucional. Wanda Vázquez es tan gobernadora como lo fue Ricardo Rosselló porque la propiedad del cargo no lo brinda la elección, y aunque esta es la vía principal para llegar al cargo, no es la única. La propiedad del cargo la brinda el juramento, y Vázquez fue juramentada por el Tribunal Supremo, sin impugnación. Tiene todo el poder y toda la responsabilidad, aunque no haya sido electa. La “abogada motorizada” desinforma al pueblo y lo hace bajo una de dos premisas: sabe que está desinformando y lo hace con algún propósito, o lo hace involuntariamente por desconocimiento.

En otro momento, expresó que Ricardo Rosselló no renunció por reclamo del pueblo, sino porque tenía amenazas de muerte, tanto él como su familia. Me comuniqué con la Policía de Puerto Rico y me indicaron que, como todos los gobernadores, Rosselló recibió amenazas de muerte durante todo el cuatrienio, que sí aumentaron en el verano pasado, que se investigaron y ninguna pareció ser algo real, pero aún así, la seguridad se aumentó en algunos momentos. De hecho, las amenazas fueron investigadas por los federales y terminaron en nada.

Ahora, si fuera cierto que Ricardo Rosselló tuvo que renunciar y abandonar el país porque habría la posibilidad de un atentado contra él y/o su familia, ¿tiene sentido que en 4, 5 o 6 meses se haya olvidado todo, ya no exista amenaza alguna, por lo que podría venir a hacer campaña tranquilamente con su familia para el 2020? Solo alguien con muy poco juicio analítico lo esperaría y un grupo de seguidores, con menos criterio analítico, lo creería. Rosselló no vendría a hacer campaña solo porque no lo han acusado criminalmente o porque no tenga alguna convicción. Eso es un “análisis” superficial. Es más, no es ni análisis. Es un comentario simplista.

Finalmente, el moderador Ferdinand Pérez le preguntó en el programa si, como seguidora de Rosselló, ella votaría por nominación directa por el exmandatario. La “abogada motorizada” puso un rostro que pareció de ofendida. Imagino que ella ve el adjetivo de “seguidora” como si fuera una simple “groupie”, y aclaró muy seriamente que ella no es seguidora, que es “creyente” de que los Rosselló son los salvadores de esta tierra prometida (no lo dijo así, es como lo percibí). No es para menos, ¡imagine usted a alguien calificando como “seguidor” a José Trías Monge con Luis Muñoz Marín!

Uno piensa quiénes fueron o son los portavoces de los últimos exgobernadores, y cuando ve este caso motorizado, pues se rasca la cabeza. No lo digo como estereotipo por clase social o cualquier otra. Es simplemente por los mensajes. No veo a un portavoz de un Fortuño, Acevedo Vilá, Calderón, García Padilla ni del mismo Pedro Rosselló apareciendo en cámara desinformando o expresando cosas incorrectas en nombre de ellos. No obstante, parece ser la que eligieron Ricardo y Beatriz. Creo que, en el momento más difícil para esta familia, donde sintieron abandono, rechazo y críticas por parte de los suyos, los Rosselló encontraron en esta abogada a alguien que ellos necesitaban escuchar, fuera cierto o no, y ella ha aprovechado la oportunidad, y la seguirá aprovechando.

No todos los días se le da a uno la oportunidad de llegar a tener alguna cercanía con alguien que quizás se admira mucho. Son cosas que pueden deslumbrar y llevar a personas admiradoras, seguidoras y/o creyentes a hacer o decir lo que sea para agradar a alguien. Y sin duda, personas con poco nivel intelectual, académico, analítico o un exceso de fanatismo pueden creer cualquier cosa y ofenderse con escritos como este. Lo siento por ellos, pero a pesar de los insultos que puedan tener, esto se tenía que decir y se dijo. Están las versiones como las de la abogada motorizada, que respeto, aunque no comparta del todo, y están las mías, que tampoco tienen que compartir ustedes. Aún así, si tengo que entrevistar en algún momento a esta abogada, lo hago nuevamente si lo amerita. No creo en la censura para ella ni para nadie.